Новость про Дженнифер Лопес и яхту Ахметова оказалась фейком

Ранее СМИ распространили информацию об отдыхе американских звезд на якобы принадлежащей бизнесмену яхте

Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения на яхте Valerie / коллаж "Сегодня"

Яхта Valerie, на которой отдыхали Дженифер Лопес и Бэн Аффлек, не имеет ничего общего с бизнесменом Ринатом Ахметовым или контролируемыми им компаниями. Ранее распространенная СМИ информация – фейк.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова, передает телеграм-канал "Большая деолигархизация" со ссылкой на Kyiv Post.

"Это неправда. Эта яхта не имеет ничего общего с Ринатом Ахметовым и/или контролируемыми им компаниями", - заявила Терехова в комментарии изданию.

Отметим, ранее британское издание Daily Mail распространило информацию, якобы американская актриса и певица Дженнифер Лопес вместе с актером Бэном Аффлеком отпраздновала свой 52-й день рождения на "яхте Рината Ахметова".

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Эту информацию быстро подхватили и растиражировали разные СМИ, в том числе Центр противодействия коррупции.

Напомним, пара Дженнифер Лопес и Бєн Аффлек подтвердила свои отношения спустя несколько месяцев слухов о воссоединении и отпраздновала день рождения Джей Ло на яхте в Сен-Тропе.

Мы также писали, что еще семь лет назад Фонд Рината Ахметова создал уникальный благотворительный проект "Мирное лето – детям Донбасса!", который помогает справиться с травмами войны детям из прифронтовых районов и переселенцам.