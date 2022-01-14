Новые правила для курения и неизвестный вирус в детсаду Днепра — главные новости за ночь

Список запрещенных мест для курения увеличился, а в детсаду Днепра дети заразились неизвестным вирусом

Во многих местах запретили курить, а в Днепре госпитализируют детей из-за неизвестного вируса/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Украинский спутник успешно запустили на орбиту

Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно запустила на орбиту украинский спутник "Сич-2-30" с мыса Канаверал во Флориде, США. Спутник стартовал вместе с ракетой в 17:25 по Киеву, отделение от ракеты и выход на орбиту произошли в 18:50.

Реклама

Украинский спутник отправился работать в космос/Коллаж: "Сегодня"

"Омикрон" переоценили: ученые выяснили, как часто убивает этот штамм COVID-19

Американские ученые выяснили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" несет меньше рисков умереть для заразившегося человека, чем его предыдущий "собрат" – "Дельта". "Омикрон" на 90% убивает меньше больных, чем это делает "Дельта".

"Омикрон" распостраняется быстрее других "собратьев", но дает больше шансов на выживание/Фото: Reuters, коллаж: "Сегодня"

Реклама

В Украине расширили список запрещенных мест для курения

В Украине увеличили количество мест, где запрещено курить. Сделать это можно только в специально отведенных местах.

В частности, нельзя курить в аэропортах/Коллаж: "Сегодня"

В детсаду Днепра бушует неизвестный вирус: нескольких детей госпитализировали

В Днепре в детском саду №298 — вспышка неизвестного вируса. Некоторых детей госпитализировали. В садике информацию о вирусе не подтверждают.

Реклама