Новые "рекорды" коронавируса: врачи из Запорожья рассказали, чего больше всего не хватает (видео)

Медики и местная община обратились за помощью в Фонд Рината Ахметова и компанию ДТЭК

Ноябрь, прогнозируют медики, станет едва ли не самым тяжелым пиком во времена пандемии. Коллаж "Сегодня".

На днях зарегистрировали рекорд заболеваемости COVID-19 в Запорожской области. Медики говорят: тяжелых пациентов на 20 процентов больше, чем за прошлые пики. Отсюда – и недостаток кроватей в реанимациях. А еще – снова не хватает аппаратов ИВЛ и концентраторов. К решению проблем уже в который раз присоединились известный благотворитель страны и социально-ответственный бизнес, говориться в сюжете "Сегодня".

Новые "рекорды" коронавируса

Самому младшему пациенту Запорожской областной инфекционной больницы всего месяц, самому старшему – 96 лет. Последние две недели, здесь словно "Италия" во время первой волны пандемии.

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"В прошлом году мы видели ужасающие кадры из Италии. Сейчас мы встретились с тем, с чем встретилась Европа и мировая бдительность еще год назад", – говорит заведующий реанимационным отделением Запорожской областной инфекционной клинической больницы Владимир Черкасский.



По количеству тяжелых больных коронавирусом регион – в лидерах. Реанимационное отделение всех пациентов не вмещает. Кровати разворачивают там, где найдут свободный метр.



"Так как у нас реанимация загружена на 120%. Потому что у нас на 12-ти койках сейчас 13 пациентов находится, а первоначально реанимация планировалась на шесть вообще коек. Поэтому в каждом отделении находятся пациенты, которые числятся реанимационными", – говорит и. о. медицинского директора Запорожской областной инфекционной клинической больницы Татьяна Матвеева.

Анестезиолог Владимир Черкасский объясняет: кроме кислорода, многие больные нуждаются именно в аппаратном лечении.

"На каждом этаже этой пятиэтажки и двухэтажки еще как минимум двое-трое людей, нуждающихся в помощи и нуждающихся в переводе на аппараты искусственной вентиляции легких", – говорит заведующий реанимационным отделением Запорожской областной инфекционной клинической больницы Владимир Черкасский.



А это амбулатория в поселке Ботиево. Зинаида Шугайло – единственный на несколько сел врач, который уже заботится о здоровье большой общины. Более двух тысяч пациентов.



"Я работаю здесь с 72 года? – Врачом? – Да! Но только тогда, мы не назывались семейными врачами. Но я всегда считала, что я семейный врач, я же всех знаю", – делится с журналистом семейный врач амбулатории монопрактики Ботиева Зинаида Шугайло.

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Врач, отмечает, около 20 процентов пациентов выписывают домой с одышкой. Поддержать их может только концентратор. Но в глубинке его почти невозможно достать! Без кислорода не продержаться и тяжелому больному, ожидающему скорую. Медики и местная община обратились за помощью в Фонд Рината Ахметова и в компанию ДТЭК. Ведь именно в Ботиевом расположена крупнейшая ветроэлектростанция страны.



"Фонд Рината Ахметова отозвался моментально, и сегодня мы передаем амбулатории два вот этих концентратора современных. Они двухпотоковые. Это означает, что одновременно два пациента могут быть подключены к каждому из них", сказал директор ДТЭК Ботиевской ВЭС Геннадий Жуков.



На борьбу с COVID-19 самый известный благотворитель страны Ринат Ахметов уже направил почти пол миллиарда гривен. Объединив бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер", – в течение двух лет меценат поддерживает государственные больницы.



"Благотворительность – системная борьба с системными проблемами. И для того, чтобы победить системные проблемы, мы должны всегда быть вместе: власть, бизнес и общество", – сказал основатель Благотворительного фонда Ринат Ахметов.

Одиннадцать аппаратов передали нескольким больницам города.



"Это очень весомая помощь, потому что вот у меня сейчас в отделении есть три пациента, которые без кислородной поддержки заваливают сатурацию на 62 -69 и с помощью текущего кислорода, который у нас разведен, плюс их

поднять до достойных цифр 94-97. И, конечно, это значительный шанс человеку выжить", – сказала и. о. медицинского директора Запорожской областной инфекционной клинической больницы Татьяна Матвеева.

Проект фонда "Борьба с COVID-19 в Украине" – это наиболее частная инициатива национального масштаба. Это пример того, как должен социальный бизнес реагировать на вызовы, которые существуют перед общиной и людьми.

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"Разностороннюю поддержку от благотворительной организации уже получили более полтысячи больниц в городах и

поселках, 300 тысяч экспресс-тестов, более 200 тысяч материалов, 159 кислородных концентраторов", – сказала главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

В Запорожской областной инфекционной больнице продолжается капремонт пострадавшего отделения. в результате пожара. А весной заработала современная кислородная станция, строительство которой профинансировала Группа Метинвест при поддержке Фонда Рината Ахметова.



"Еще, мы каждый день предоставляем кислород для всех больниц Запорожья. отгрузка кислорода, это где-то от 20 до 25 тонн кислорода для Запорожских больниц, и еще близко 40 тонн мы отправляем в другие области Украины", – сказал генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Группы Метинвест Александр Мироненко.

Ноябрь, прогнозируют медики, станет едва ли не самым тяжелым пиком во времена пандемии. И от того, как будет

защищен каждый из нас, – зависит сколько людей спасем еще.

Напомним, 12-летнему Павлу долго не могли установить правильный диагноз. Из-за этого ребенок, который и так имеет кучу проблем со здоровьем, едва не потерял мир звуков навсегда. Но теперь он получил шанс снова слышать.

Как сообщали ранее более 10 лет Фонд Рината Ахметова способствует устройству детей из интернатных заведений в семьи. Благодаря всеукраинскому порталу усыновления "Сиротству – нет!" почти 10 000 мальчиков и девочек нашли своих родителей.