Нові "рекорди" коронавірусу: лікарі із Запоріжжя розповіли, чого найбільше не вистачає (відео)

Медики та місцева громада звернулися за допомогою до Фонду Ріната Ахметова та компанії ДПЕК

Листопад, прогнозують медики, стане чи не найважчим піком за часів пандемії. Колаж "Сьогодні".

Днями зареєстрували рекорд захворюваності на COVID-19 у Запорізькій області. Медики кажуть: тяжких пацієнтів на 20 відсотків більше, ніж за минулі вершини. Звідси – і нестача ліжок у реанімаціях. А ще – знову не вистачає апаратів ШВЛ та концентраторів. До вирішення проблем вже вкотре приєдналися відомий благодійник країни та соціально-відповідальний бізнес, йдеться у сюжеті "Сегодня".

Нові "рекорди" коронавірусу

Наймолодшому пацієнту Запорізької обласної інфекційної лікарні всього місяць, найстаршому – 96 років. Останні два тижні тут ніби "Італія" під час першої хвилі пандемії.

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"Минулого року ми бачили жахливі кадри з Італії. Зараз ми зустрілися з тим, з чим зустрілася Європа та світова пильність ще рік тому", – каже завідувач реанімаційного відділення Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні Володимир Черкаський.



За кількістю важких хворих на коронавірус регіон – у лідерах. Реанімаційне відділення всіх пацієнтів не вміщує. Ліжка розвертають там, де знайдуть вільний метр.



"Оскільки у нас реанімація завантажена на 120%. Тому що у нас на 12-ти ліжках зараз 13 пацієнтів знаходиться, а спочатку реанімація планувалася на шість взагалі ліжок. Тому в кожному відділенні перебувають пацієнти, які вважаються реанімаційними", – каже в. о. медичного директора Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні Тетяна Матвєєва.

Анестезіолог Володимир Черкаський пояснює: окрім кисню, багато хворих потребують саме апаратного лікування.

"На кожному поверсі цієї п'ятиповерхівки та двоповерхівки ще як мінімум двоє-троє людей, які потребують допомоги та потребують переведення на апарати штучної вентиляції легень", – каже завідувач реанімаційного відділення Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні Володимир Черкаський.



А це амбулаторія у селищі Ботієве. Зінаїда Шугайло – єдиний на кілька сіл лікар, який уже дбає про здоров'я великої громади. Понад дві тисячі пацієнтів.



"Я працюю тут з 72 року? – Лікарем? – Так! Але тільки тоді, ми не називалися сімейними лікарями. Але я завжди вважала, що я сімейний лікар, я ж усіх знаю", – ділиться з журналістом сімейний лікар амбулаторії монопрактики Ботієва Зінаїда Шугайло.

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Лікар, зазначає, близько 20 відсотків пацієнтів виписують додому із задишкою. Підтримати їх може лише концентратор. Але у глибинці його майже неможливо дістати! Без кисню не протриматися і тяжкому хворому, який чекає на швидку. Медики та місцева громада звернулися за допомогою до Фонду Ріната Ахметова та до компанії ДПЕК. Адже саме у Ботієвому розташована найбільша вітроелектростанція країни.



"Фонд Ріната Ахметова відгукнувся моментально, і сьогодні ми передаємо амбулаторії два ось цих концентраторів сучасних. Вони двопотокові. Це означає, що одночасно два пацієнти можуть бути підключені до кожного з них", – сказав директор ДПЕК Ботієвської ВЕС Геннадій Жуков.



На боротьбу з COVID-19 найвідоміший благодійник країни Рінат Ахметов уже спрямував майже півмільярда гривень. Об'єднавши бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар", – протягом двох років меценат підтримує державні лікарні.



"Благодійність – системна боротьба із системними проблемами. І для того, щоб перемогти системні проблеми, ми повинні завжди бути разом: влада, бізнес та суспільство", – сказав засновник Благодійного фонду Рінат Ахметов.

Одинадцять апаратів передали кільком лікарням міста.



"Це дуже вагома допомога, тому що ось у мене зараз у відділенні є три пацієнти, які без кисневої підтримки завалюють сатурацію на 62 -69 та за допомогою поточного кисню, який у нас розлучений, плюс їх

підняти до гідних цифр 94-97. І, звісно, це значний шанс людині вижити", – сказала в.о. медичного директора Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні Тетяна Матвєєва.

Проект фонду "Боротьба з COVID-19 в Україні" – це найприватніша ініціатива національного масштабу. Це приклад того, як має соціальний бізнес реагувати на виклики, які є перед громадою та людьми.

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"Різносторонню підтримку від благодійної організації вже отримали понад півтисячі лікарень у містах та

селищах, 300 тисяч експрес-тестів, понад 200 тисяч матеріалів, 159 кисневих концентраторів", – сказала головний директор програм Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажан.

У Запорізькій обласній інфекційній лікарні продовжується капремонт постраждалого відділення. внаслідок пожежі. А навесні запрацювала сучасна киснева станція, будівництво якої профінансувала Група Метінвест за підтримки Фонду Ріната Ахметова.



"Ще ми щодня надаємо кисень для всіх лікарень Запоріжжя. відвантаження кисню, це десь від 20 до 25 тонн кисню для Запорізьких лікарень, і ще близько 40 тонн ми відправляємо в інші області України", – сказав генеральний директор ПАТ "Запоріжсталь" Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Листопад, прогнозують медики, стане чи не найважчим піком за часів пандемії. І від того, як буде

захищений кожен із нас, – залежить скільки людей врятуємо ще.

Нагадаємо, 12-річному Павлу довго не могли встановити правильний діагноз . Через це дитина, яка і так має купу проблем зі здоров'ям, мало не втратила світ звуків назавжди. Але тепер він здобув шанс знову чути.

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