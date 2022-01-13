Новые санкции против РФ и жестокое убийство на Закарпатье — главные новости за ночь

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У Байдена закончилось терпение: Кремлю подготовили разрушительные санкции
На фоне отсутствия прорывов на переговорах НАТО с Россией в Сенат США внесен законопроект о новых санкциях против Москвы в случае ее нападения на Украину. Он носит название "Защита суверенитета Украины".
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11 января в результате обстрела боевиков в районе поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области погиб украинский военный. Им оказался старший солдат Виктор Кучеренко.