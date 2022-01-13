Новые санкции против РФ и жестокое убийство на Закарпатье — главные новости за ночь

В Сенат США внесен законопроект о новых санкциях против России, а на Закарпатье нашли жестоко убитую женщину

США подготовили для РФ новые санкции, а на Закарпатье пропавшую женщину нашли убитой/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

У Байдена закончилось терпение: Кремлю подготовили разрушительные санкции

На фоне отсутствия прорывов на переговорах НАТО с Россией в Сенат США внесен законопроект о новых санкциях против Москвы в случае ее нападения на Украину. Он носит название "Защита суверенитета Украины".

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Путина и Лаврова ждут персональные санкции/Коллаж: "Сегодня"

Тело нашли в мешке: на Закарпатье жестоко убили женщину

В Закарпатской области в конце прошлого года исчезла женщина. Впоследствии ее нашли — мертвой в мешке в собственном доме.

Женщину разыскивали с прошлого года/Фото: Национальная полиция, коллаж: "Сегодня"

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Метеорит? В вечернем небе над Одессой зафиксировали уникальное явление

В небе над Одессой увидили необычное явление. В сети утверждают, что речь идет о падении метеорита. Очевидцы поделились видео, как в небе летит что-то похожее на огненный шар.

Действительно ли это был метеорит — пока никакое из профильных учреждений не подтвердило/Коллаж: "Сегодня"

Стало известно имя погибшего воина, которого российские наемники убили в Луганской области

11 января в результате обстрела боевиков в районе поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области погиб украинский военный. Им оказался старший солдат Виктор Кучеренко.

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