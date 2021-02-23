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Новые возможности в Telegram с Moneyveo

23 февраля, 11:42

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Как с мессенджером и fintech-компанией быстро решить свои финансовые вопросы

Простой и удобный функционал для общения, интересные каналы и веселые стикеры – Telegram нравится миллионам пользователей во всем мире. А благодаря fintech-компании Moneyveo с этим мессенджером можно еще и быстро решить свои финансовые вопросы.

Быть там, где это удобно пользователям, – таким принципом руководствуется украинская компания – лидер в области небанковского потребительского кредитования. Moneyveo постоянно работает над тем, чтобы расширять перечень каналов взаимодействия с клиентами и делать их еще более удобными. Например, недавно компания запустила в Telegram чат-бот, который позволяет получить кредит, не выходя из любимого мессенджера. Эта опция доступна всем пользователям, имеющим в сервисе хотя бы один закрытый кредит.

Алгоритм действий очень простой:

  1. Войдите в чат-бот Moneyveo.
  2. Нажмите кнопку "Авторизоваться" и введите номер мобильного или email, зарегистрированный в Moneyveo.
  3. Выберите сумму, которую вы хотели получить, и срок кредитования.
  4. Укажите следующую дату получения дохода и введите промокод, если он у вас есть.
  5. Получите деньги на карту.

"Наши клиенты – молодые, активные люди, которые живут насыщенной жизнью. Они постоянно в движении. Такой темп требует быстро и удобно решать все вопросы. В том числе финансовые. А благодаря Moneyveo вы можете делать это так, как комфортно именно вам. Любите общаться и читать каналы в Telegram? Тогда мы сделаем так, чтобы вы могли еще и оформить там кредит", – рассказал коммерческий директор Манивео Максим Параска.

Ну, и конечно же, все другие способы получения денежных средств в Moneyveo остаются актуальными. Кстати, для дополнительного удобства клиентов, с апреля 2020 году в Telegram работает чат-бот компании для оплаты кредитов. А с 2018 года отдельный чат-бот отвечает на вопросы по обслуживанию в Moneyveo и позволяет сразу в мессенджере пообщаться с сотрудником контакт-центра компании.

Напомним: с начала 2021 пользователи могут идентифицироваться в сервисе с помощью мобильного приложения Дія, системы Bank ID НБУ, через Бюро кредитных историй или ПриватБанк. Для дополнительной безопасности, в процессе подтверждения личности используется новейшая технология liveness detection method.

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