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Новый "кондиционер". В поезде Одесса – Мариуполь выпало окно (видео)

9 июля 2021 14:02

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Окно выпало в коридоре в одном из вагонов купе – пассажирка поезда показала видео

В одном из вагонов появилась "новейшая система кондиционирования". Коллаж "Сегодня"

В одном из вагонов появилась "новейшая система кондиционирования". Коллаж "Сегодня"

В поезде "Укрзализныци" сообщение Одесса – Мариуполь случилась поломка – в одном из вагонов выпало окно вместе с рамой.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Репортер UA".

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На записи видно, что раму окна просто поставили рядом. Судя по виду, ремонту это окно уже не подлежит.

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"В поезде Одесса – Мариуполь появилась инновационная система кондиционирования. В коридоре вагона купе выпало окно, вместе с рамой. Жаловались, что окна в поездах не открываются? А теперь попробуйте их закрыть", – написали под публикацией.

Кстати, ранее "Укрзализныця" разрешила выбирать билеты в вагоны с кондиционером.

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Также недавно мы писали и о других чрезвычайных случаях в поездах. Так, в поезде "Мариуполь – Львов" пошел дождь – в вагоне образовались лужи.

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