Новый мэр Харькова и информационная провокация со стороны РФ — главные новости за ночь

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Новый мэр Харькова: Терехов выиграл выборы за один тур
По данным городской ТИК, на внеочередных выборах мэра Харькова победил действующий и. о. городского головы, кандидат от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" Игорь Терехов. Он получил 50,66% голосов.
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Минобороны Украины: Скопление войск России на нашей границе – информационная провокация
Сообщение американской газеты The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников о том, что на границе Украины опять концентрируются войска России, в Украине расценивают как удачную информационно-психологическую операцию, которую провела Москва.
Православный конфликт: Епифаний лишил Филарета канонических прав
В Украинской православной церкви Киевского патриархата опубликовали разъяснения по поводу Епифания (Думенко), который когда-то принадлежал этой церкви, а в декабре 2018 года возглавил вновь созданную ПЦУ. Так, у Филарета отметили, что Епифаний не является главой ни УПЦ, ни УПЦ КП.
iPhone и Apple Watch смогут вызывать экстренные службы в случае ДТП
В 2022 году Apple добавит в iPhone и Apple Watch новую функцию "обнаружения сбоев", которая автоматически набирает 911, если обнаруживает, что пользователь попал в автомобильную аварию.