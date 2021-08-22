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Нужно готовиться: в ВСУ рассказали об освобождении временно оккупированных территорий

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
22 августа, 21:02
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Как считает главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный, Вооруженные силы должны совершенствовать свою тактику
Боевики открывали огонь по ВСУ и получили наказание. Коллаж "Сегодня"
Боевики открывали огонь по ВСУ и получили наказание. Коллаж "Сегодня"

В условиях продолжающейся агрессии РФ на востоке Украины ВСУ должны готовиться к введению наступательных действий по освобождению временно оккупированных территорий.

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Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный на IV Международном волонтерском и ветеранской форуме "Там, где мы – там Украина".

"Вооруженные силы Украины должны развиваться, должны совершенствовать свою тактику, переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть, с целью минимизации потерь. И самое главное – подготовки к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий", – сказал Залужный.

Он также выразил желание, чтобы "общество не отделило от себя ветеранов, волонтеров".

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что 17 августа на Донбассе в результате вражеского огня ранен украинский военный. Он находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

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Напомним, что на Донбассе вблизи Причепиловки боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского огня один военный ВСУ скончался. Погибший – 26-летний солдат Артем Мазур из Кировоградской области.

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