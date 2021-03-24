Українська
$ 27,73
32,93
  1. Последние новости Украины

Обезвредить невозможно: боевики обстреливают ВСУ запрещенными минами (фото)

24 марта, 19:58

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Противопехотные мины ПОМ-2 можно только подорвать

Во вторник, 23 марта, оккупанты на Донбассе обстреляли позиции одного из подразделений ВСУ запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2.

Реклама

Об этом оперативно-тактическая группировка "Север" сообщает на своей странице в Facebook.

Сегодня около 15:00 боеприпас самоликвидировался, к счастью, не причинив никому вреда.

ОТУ "Север" напомнило, что в первый раз в российско-украинской войне наши военные применение этих мин зафиксировали 30 марта 2016 в районе Авдеевки. Особенность этих боеприпасов в том, что их невозможно обезвредить без подрыва. При этом Украина, согласно упомянутой Конвенции, до 2011 года под международным наблюдением уничтожила эти мины.

Реклама

Россия же, напротив, отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию – эти мины до сих пор состоят на вооружении ВС РФ. А значит, подлое и коварное минирование позиций ВСУ этими запрещенными боеприпасами в Украине возможно только при условии поступления их из России.

В тренде
Британская The Times перепутала Украину с Беларусью: опубликована карта

Украинская сторона через Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон уведомила представителей ОБСЕ о таких действиях вооруженных формирований Российской Федерации.

Напомним, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призвала Россию прекратить подпитывать конфликт на Донбассе.

Сайт "Сегодня" писал, что на Донбассе снова неспокойно: боевики палят из гранатометов и минометов.

Имеются у ВСУ и безвозвратные потери:

Реклама

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс конвенция ВСУ мины обстрелы минирование территорий ООС

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещеноУкраина
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензин
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензинЭкономика
Цены на бензин снова прыгнули, будет ли еще подорожание
Цены на бензин снова прыгнули, будет ли еще подорожаниеЭкономика
Так себе весна – украинцев снова ждет мороз и снег: синоптик уточнила прогноз
Так себе весна – украинцев снова ждет мороз и снег: синоптик уточнила прогнозУкраина
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банк
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банкЭкономика
Годовой тариф на газ для населения решил вернуть
Годовой тариф на газ для населения решил вернуть "Нафтогаз"ЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять