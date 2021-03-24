Обезвредить невозможно: боевики обстреливают ВСУ запрещенными минами (фото)

Во вторник, 23 марта, оккупанты на Донбассе обстреляли позиции одного из подразделений ВСУ запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2.

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Об этом оперативно-тактическая группировка "Север" сообщает на своей странице в Facebook.

Сегодня около 15:00 боеприпас самоликвидировался, к счастью, не причинив никому вреда.

ОТУ "Север" напомнило, что в первый раз в российско-украинской войне наши военные применение этих мин зафиксировали 30 марта 2016 в районе Авдеевки. Особенность этих боеприпасов в том, что их невозможно обезвредить без подрыва. При этом Украина, согласно упомянутой Конвенции, до 2011 года под международным наблюдением уничтожила эти мины.

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Россия же, напротив, отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию – эти мины до сих пор состоят на вооружении ВС РФ. А значит, подлое и коварное минирование позиций ВСУ этими запрещенными боеприпасами в Украине возможно только при условии поступления их из России.

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Украинская сторона через Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон уведомила представителей ОБСЕ о таких действиях вооруженных формирований Российской Федерации.

Напомним, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призвала Россию прекратить подпитывать конфликт на Донбассе.

Сайт "Сегодня" писал, что на Донбассе снова неспокойно: боевики палят из гранатометов и минометов.

Имеются у ВСУ и безвозвратные потери:

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Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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