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Обмен пленными заблокирован: Арестович рассказал об условиях России

8 апреля, 10:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина каждый месяц предоставляет списки для обмена почти 100 человек

Россия продолжает блокировать обмен пленными, выдвигая каждый раз условия то процессуально очистить боевиков, то в обмен на какие-то политические уступки Киева.

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Об этом рассказал в комментарии УНН спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, вопрос обмена полностью заблокирован российской стороной еще с сентября прошлого года.

"Мы побуждаем (вернуться к вопросу обмена. – Ред.) каждые две недели, и между заседаниями также. Россияне привязывают все вопросы к политическим уступкам, особенно гуманитарные. Мы предоставляем списки ежемесячно, более 90 человек, скажем так, на следующий обмен. Россияне говорят о необходимости их процессуально очистить и т.д.", – сказал Арестович.

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Как сообщали новости "Сегодня", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что боевики не только не соглашаются на обмен, но и не дают заложникам общаться с родными.

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Тем временем 7 апреля состоялось экстренное заседание ТКГ. Украина пыталась добиться прекращения огня на Донбассе, но подписать документ так и не удалось – Россия снова пошла в отказ.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Россия обмен пленными ТКГ Алексей Арестович
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