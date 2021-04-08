Обмін полоненими заблоковано: Арестович розповів про умови Росії

Росія продовжує блокувати обмін полоненими, висуваючи щоразу умови то процесуально очистити бойовиків, то в обмін на якісь політичні поступки Києва.

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Про це розповів у коментарі УНН спікер української делегації у Тристоронній контактній групі, радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, питання обміну повністю заблоковано російською стороною ще з вересня минулого року.

"Ми спонукаємо (повернутися до питання обміну. – Ред.) кожні два тижні, і між засіданнями також. Росіяни прив'язують всі питання до політичних поступок, особливо гуманітарних. Ми надаємо списки щомісяця, понад 90 людей, скажімо так, на наступний обмін. Росіяни кажуть про необхідність їх процесуально очистити тощо", – сказав Арестович.

Як повідомляли новини "Сьогодні", уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що бойовики не тільки не погоджуються на обмін, але й не дають заручникам спілкуватися з рідними.

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Тим часом 7 квітня відбулося екстрене засідання ТКГ. Україна намагалася добитися припинення вогню на Донбасі, але підписати документ так і не вдалося – Росія знову пішла у відмову.

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