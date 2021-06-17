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Рада перенесла "срочное заседание": обращение к Конгрессу США откладывается

17 июня 2021 13:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Комитет по вопросам международной политики решил доработать с Комитетом национальной безопасности и обороны проект обращения

Обращение Верховной Рады к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО откладывается до встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

"Комитет по вопросам международной политики вчера решил доработать с Комитетом национальной безопасности и обороны проект моего обращения в Конгресс о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). Поэтому на этой неделе Рада не будет рассматривать этот проект постановления", – сказал Гончаренко.

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Отмечается, что этот вопрос переносится к моменту заседания двух комитетов и, возможно, до встречи Зеленского и Байдена.

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"Именно тогда мы сможем выйти на конкретику и окончательно понять, какой может быть кооперация США и Украины и каким образом наша страна получит безопасное соглашение с Вашингтоном. Убежден, что нужно уже сегодня начинать что-то делать, чтобы защитить нашу страну от агрессора. Мы должны переходить на другой уровень сотрудничества с США и рассчитывать на максимальную поддержку с их стороны", – подытожил нардеп.

Напомним, накануне нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявлял, что собрано необходимое количество подписей депутатов для созыва внеочередного заседания. Он объяснил, что это за проект постановления – просьба к США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО.

Читайте подробнее об итогах саммита НАТО, который состоялся на днях.

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