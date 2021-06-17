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Рада перенесла "термінове засідання": звернення до Конгресу США відкладається

17 червня 2021 13:50

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Комітет з питань міжнародної політики вирішив доопрацювати з Комітетом національної безпеки і оборони проєкт звернення

Звернення Верховної Ради до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО відкладається до зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена.

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Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

"Комітет з питань міжнародної політики вчора вирішив доопрацювати з Комітетом національної безпеки і оборони проєкт мого звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA). Тому цього тижня Рада не розглядатиме цей проєкт постанови", – сказав Гончаренко.

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Зазначається, що це питання переноситься до моменту засідання двох комітетів і, можливо, до зустрічі Зеленського і Байдена.

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"Саме тоді ми зможемо вийти на конкретику та остаточно зрозуміти, якою може бути кооперація США та України і яким чином наша країна отримає безпекову угоду з Вашингтоном. Переконаний, що потрібно вже сьогодні починати щось робити, щоб захистити нашу країну від агресора. Ми повинні переходити на інший рівень співпраці з США та розраховувати на максимальну підтримку з їхнього боку", – підсумував нардеп.

Нагадаємо, напередодні нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявляв, що зібрано необхідну кількість підписів депутатів для скликання позачергового засідання. Він пояснив, що це за проєкт постанови – щодо прохання до США надати Україні статус основного союзника поза НАТО.

Читайте докладніше про підсумки саміту НАТО, який відбувся днями.

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