Образцовый семьянин с волевым характером: кому "Родинний Клуб" подарил 80 000 гривен

Каждый раз в конце года случается немало чудес. Искреннее счастье, улыбки и воплощение желаний – это бывает не только с детьми. 31 декабря 2020 года судьба решила, что в честь праздников пора преподнести подарок кому-то из взрослых. Счастливчик нашелся среди клиентов "Родинного Клуба".

"Родинний Клуб" через несколько лет отметит 15-летний юбилей. Компания занимается продажей товаров через каталоги. За высокое качество и удобное оформление заказов украинцы так полюбили "Родинний Клуб". На страницах каталогов и официальном сайте можно найти необходимые средства для гигиены, здоровья и уборки дома.

Помимо этого, компания дает шанс абсолютно каждому человеку выиграть денежный приз. Для этого "Родинний Клуб" ежеквартально проводит маркетинговые акции, а также вручает годовые призы. За честностью определения результатов следит нотариус и независимая комиссия.

Вот так и нашелся счастливый победитель. В годовой акции под названием "экспресс-приз" 80 000 гривен выиграл Холод Александр Григорьевич из Киева!

Чтобы узнать, в руки какого человека попадет выигрыш, команда "Родинного Клуба" отправилась к Александру Григорьевичу в гости. К тому же, победитель должен лично подписать договор, чтобы законно получить деньги. Александр Григорьевич тепло и радостно встретил гостей и рассказал о своей жизни.

Оказалось, победителем стал примерный семьянин с волевым характером. Во время интервью Александр Григорьевич не раз упомянул о своей семье, о том, что отмечал праздники с женой, тещей и тестем. Выигранные деньги он также планирует потратить на бытовые нужды.

О волевом характере Александра Григорьевича говорит его профессия. Он преподает восточные единоборства, то есть помогает украинцам быть здоровыми и сильными. Чтобы любить спорт и преподавать его, необходим сильный волевой дух. В "Родинном Клубе" рады принимать в команду победителей таких замечательных людей! Что же Александр Григорьевич думает о своей победе?

"Я приятно удивлен. Звонок по телефону – говорят: "Вы выиграли". Я даже не поверил вначале. Когда пообщались, уже стало известно, что это правда", – сказал победитель.

Встреча прошла успешно. Счастливый победитель подписал необходимые документы и принял от "Родинного Клуба" подарочный сертификат. Теперь он полноправный владелец 80 000 гривен! Поздравляем его! Напоследок мужчина пожелал клиентам "Родинного Клуба" быть смелее и испытывать свою удачу.

Мы приоткрыли вам дверь в мир акций "Родинного Клуба" и рассказали об одном из победителей. Чтобы не сомневаться в правдивости акций компании и узнать больше, переходите по ссылке и смотрите интервью с Александром Григорьевичем

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