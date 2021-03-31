Зразковий сім'янин з вольовим характером: кому "Родинний Клуб" подарував 80 000 гривень

Щоразу наприкінці року трапляється чимало див. Щире щастя, усмішки і втілення бажань – це буває не тільки із дітьми. 31 грудня 2020 року доля вирішила, що на честь свят час піднести подарунок комусь із дорослих. Щасливчик знайшовся серед клієнтів "Родинного Клубу".

"Родинний Клуб" через кілька років відзначить 15-річний ювілей. Компанія займається продажем товарів через каталоги. За високу якість і зручне оформлення замовлень українці так полюбили "Родинний Клуб". На сторінках каталогів і офіційному сайті можна знайти необхідні засоби для гігієни, здоров'я та прибирання будинку.

Крім цього, компанія дає шанс абсолютно кожній людині виграти грошовий приз. Для цього "Родинний Клуб" щокварталу проводить маркетингові акції, а також вручає річні призи. За чесністю визначення результатів стежить нотаріус і незалежна комісія.

Ось так і знайшовся щасливий переможець. У річній акції під назвою "експрес-приз" 80 000 гривень виграв Холод Олександр Григорович з Києва!

Щоб дізнатися, до рук якої людини потрапить виграш, команда "Родинного Клубу" вирушила до Олександра Григоровича в гості. До того ж, переможець має особисто підписати договір, щоб законно отримати гроші. Олександр Григорович тепло і радісно зустрів гостей і розповів про своє життя.

Виявилося, переможцем став зразковий сім'янин з вольовим характером. Під час інтерв'ю Олександр Григорович не раз згадав про свою сім'ю, про те, що відзначав свята з дружиною, тещею і тестем. Виграні гроші він також планує витратити на побутові потреби.

Про вольовий характер Олександра Григоровича каже його професія. Він викладає східні єдиноборства, тобто допомагає українцям бути здоровими і сильними. Щоб любити спорт і викладати його, необхідний сильний вольовий дух. У "Родинному Клубі" раді приймати в команду переможців таких чудових людей! Що ж Олександр Григорович думає про свою перемогу?

"Я приємно здивований. Дзвінок по телефону – кажуть: "Ви виграли". Я навіть не повірив спочатку. Коли поспілкувалися, вже стало відомо, що це правда", – сказав переможець.

Зустріч пройшла успішно. Щасливий переможець підписав необхідні документи і прийняв від "Родинного Клубу" подарунковий сертифікат. Тепер він повноправний власник 80 000 гривень! Вітаємо його! Наостанок чоловік побажав клієнтам "Родинного Клубу" бути сміливішими і випробовувати свою удачу.

Ми відкрили вам двері у світ акцій "Родинного Клубу" і розповіли про одного з переможців. Щоб не сумніватися в правдивості акцій компанії і дізнатися більше, переходьте за посиланням і дивіться інтерв'ю з Олександром Григоровичем

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