Обстрел больницы в Красногоровке – последствия могли были еще страшнее (видео)

Боевики ударили по прифронтовому городу под Донецком из 120мм минометов

Огонь боевиков по Красногоровке Донецкой области едва не привел к трагедии. Одна из выпущенных российскими наемниками мин упала на территории центральной больницы. Там было с полсотни человек. Полиция расследует обстрел как теракт.

Реклама

Имеются ли пострадавшие и где сейчас находятся больные – знает Егор Логинов. Он видел последствия очередной провокации боевиков.

Видео: Сегодня

Очередной обстрел украинских позиций едва не привел к катастрофе. Мина запрещенного Минскими договоренностями калибра 120 миллиметров упала прямо между корпусами местной больницы и попала в дерево. Его разнесло в щепки. Военные говорят – что это большая удача, ведь растение приняло на себя большую часть осколков. Если бы снаряд упал на асфальт, последствия были бы намного страшнее.

Наглый огонь по больнице шокировал даже привыкших ко всему армейцев. Они говорят, что прилетело 7 мин, и это был прицельный огонь. Однако бойцы не могут понять, какой был смысл обстреливать больницу, тем более это далеко от позиций ВСУ.

Читайте также: Боевики разрушили больницу с пациентами в Красногоровке. Фото после обстрелов (обновлено)

Реклама

В момент обстрела в центральной больнице находились больные COVID-19. Вместе с медперсоналом там было около шестидесяти человек. Лишь чудом никто не пострадал. Но нанесенный ущерб – немалый. Осколками посечены окружающие здания, кареты скорой помощи. Не говоря уж о самом медучреждении.

Директор Красногоровской центральной городской больницы Николай Слюсаренко рассказывает, что взрывами были выбиты металлопластиковые окна и двери, посечены стены, повреждена газовая труба, питавшая котельную. Осколками также перебило электроснабжение, жизненно необходимое больным ковидом. А эвакуировать людей было некуда. Местные врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациентов.

"Мы их обеспечивали централизованным кислородом, несмотря на то, что был перебит электрический кабель. Всем хватило централизованного кислорода. Сейчас электричество восстановлено, задействованы как кислородные концентраторы, так и централизованный кислород", – рассказывает Николай Слюсаренко.

К сожалению, одного пациента с диагнозом COVID-19 в тяжелой форме спасти не удалось. Мужчина имел слабое сердце, которое не выдержало шока от разрыва выпущенной боевиками мины.

Напомним, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассе, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова заявила, что обстрел Красногоровки был ожидаемым.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией