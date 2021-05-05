Обстріл лікарні у Красногорівці – наслідки могли були ще страшнішими (відео)

Бойовики вдарили по прифронтовому місту під Донецьком зі 120мм мінометів

Вогонь бойовиків по Красногорівці Донецької області ледь не призвів до трагедії. Одна з випущених російськими найманцями мін впала на території центральної лікарні. Там було з пів сотні людей. Поліція розслідує обстріл як теракт.

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Чи є постраждалі і де наразі перебувають хворі – знає Єгор Логінов. Він бачив наслідки чергової провокації бойовиків.

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Черговий обстріл українських позицій ледь не призвів до катастрофи. Міна забороненого Мінськими домовленостями калібру 120 міліметрів впала просто між корпусами місцевої лікарні і влучила в дерево. Його рознесло вщент. Військові кажуть – що це велика вдача, тому що рослина прийняла на себе більшу частину осколків. Якби снаряд впав на асфальт, наслідки були б набагато страшнішими.

Зухвалий вогонь по лікарні шокував навіть звиклих до всього армійців. Вони кажуть, що прилетіло 7 мін і це був прицільний вогонь. Однак бійці не можуть зрозуміти, який був сенс обстрілювати лікарню, тим більше це далеко від позицій ЗСУ.

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На момент обстрілу у центральній лікарні перебували хворі на COVID-19. Разом з медперсоналом там було близько шістдесяти чоловік. Лише дивом ніхто не постраждав. Але завдана шкода – чимала. Уламками побиті навколишні будівлі, карети швидкої. Не кажучи вже про сам медзаклад.

Директор Красногорівської центральної міської лікарні Микола Слюсаренко розповідає, що вибухами було вибито металопластикові вікна та двері, посічено стіни, пошкоджено газову трубу, яка живила котельню. Осколками також перебило електропостачання, що життєво необхідне хворим на ковід. А евакуювати людей не було куди. Місцеві лікарі зробили все можливе, щоб врятувати пацієнтів.

"Ми їх забезпечували централізованим киснем, попри те, що був перебитий електричний кабель. Всім вистачило централізованого кисню. Зараз електрику відновлено, задіяні як кисневі концентратори так і централізований кисень", – розповідає Микола Слюсаренко.

На жаль, одного пацієнта з діагнозом COVID-19 у тяжкій формі врятувати не вдалося. Чоловік мав слабке серце, яке не витримало шоку від розриву випущеної бойовиками міни.

Нагадаємо, членкиня української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, учасниця гуманітарної підгрупи Тетяна Іванова заявила, що обстріл Красногорівки був очікуваним.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією