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Очень похожие симптомы: как отличить туберкулез от коронавируса

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
8 ноября, 16:55
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Эти две болезни имеют очень подобные симптомы, но все же медики объяснили, как их различить
Врачи рассказали, как различить коронавирус и туберкулез.
Врачи рассказали, как различить коронавирус и туберкулез. / Фото: Коллаж: Сегодня

У COVID-19 и туберкулеза есть похожие симптомы. Для того чтобы вовремя выявить туберкулез, нужно более придирчиво к ним прислушиваться.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

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Специалисты ВОЗ прогнозируют, что на фоне влияния пандемии COVID-19 смертность от туберкулеза может возрасти в два раза.

Туберкулез можно обнаружить на ранних сроках

Врачи советуют не медлить и обращаться к семейному врачу при повышении температуры, длительном кашле и слабости.

"Лучше провести дополнительные обследования для исключения туберкулеза, чем допустить его разрушительное воздействие на организм", – подчеркивают медики.

Следует помнить, что туберкулез – излечимое заболевание. Главное – регулярно принимать назначенные врачом препараты.

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Сравнение симптомов

Начало заболевания:

  • при туберкулезе – как правило, постепенное,
  • при коронавирусе – как правило, острое,

Повышение температуры тела:

  • при туберкулезе – как правило, незначительное – до +37-37,2 градусов, при тяжелых формах – выраженная лихорадка
  • при коронавирусе – как правило, выраженная лихорадка. При легкой форме до +38 градусов, при тяжелой – свыше 38.

Повышенная потливость ночью:

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  • при туберкулезе – характерная,
  • при коронавирусе – не характерна.

Снижение массы тела без причины:

  • при туберкулезе – характерно,
  • при коронавирусе – не характерно.

Головная боль:

  • при туберкулезе – не характерна,
  • при коронавирусе – характерна.

Боль в горле:

  • при туберкулезе – не характерно,
  • при коронавирусе – характерно.

Кашель:

  • при туберкулезе – длится более двух недель, периодический, как правило – с мокротой.
  • при коронавирусе – как правило, постоянный кашель, преимущественно сухой.

Одышка:

  • при туберкулезе – появляется при физической нагрузке, выраженная одышка наблюдается при тяжелых формах.
  • при коронавирусе – не характерна для легкой формы, появляется при средней и тяжелой формах.

Кровохарканье:

  • при туберкулезе – наблюдается при тяжелых распространенных формах.
  • при коронавирусе – возможно при тяжелой форме.

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