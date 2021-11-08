Очень похожие симптомы: как отличить туберкулез от коронавируса

У COVID-19 и туберкулеза есть похожие симптомы. Для того чтобы вовремя выявить туберкулез, нужно более придирчиво к ним прислушиваться.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
Специалисты ВОЗ прогнозируют, что на фоне влияния пандемии COVID-19 смертность от туберкулеза может возрасти в два раза.
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Врачи советуют не медлить и обращаться к семейному врачу при повышении температуры, длительном кашле и слабости.
"Лучше провести дополнительные обследования для исключения туберкулеза, чем допустить его разрушительное воздействие на организм", – подчеркивают медики.
Следует помнить, что туберкулез – излечимое заболевание. Главное – регулярно принимать назначенные врачом препараты.
Сравнение симптомов
Начало заболевания:
- при туберкулезе – как правило, постепенное,
- при коронавирусе – как правило, острое,
Повышение температуры тела:
- при туберкулезе – как правило, незначительное – до +37-37,2 градусов, при тяжелых формах – выраженная лихорадка
- при коронавирусе – как правило, выраженная лихорадка. При легкой форме до +38 градусов, при тяжелой – свыше 38.
Повышенная потливость ночью:
- при туберкулезе – характерная,
- при коронавирусе – не характерна.
Снижение массы тела без причины:
- при туберкулезе – характерно,
- при коронавирусе – не характерно.
Головная боль:
- при туберкулезе – не характерна,
- при коронавирусе – характерна.
Боль в горле:
- при туберкулезе – не характерно,
- при коронавирусе – характерно.
Кашель:
- при туберкулезе – длится более двух недель, периодический, как правило – с мокротой.
- при коронавирусе – как правило, постоянный кашель, преимущественно сухой.
Одышка:
- при туберкулезе – появляется при физической нагрузке, выраженная одышка наблюдается при тяжелых формах.
- при коронавирусе – не характерна для легкой формы, появляется при средней и тяжелой формах.
Кровохарканье:
- при туберкулезе – наблюдается при тяжелых распространенных формах.
- при коронавирусе – возможно при тяжелой форме.
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