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Очки из "Матрицы" и футболка, взбесившая Россию: как Гордон будет болеть за Украину (фото)

13 июня 2021 12:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Журналист засветил мускулистые плечи и показал приобретенную футболку сборной Украины, в которой собрался смотреть сегодняшний футбол

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон уже полным ходом готовится к сегодняшнему матчу Украина – Нидерланды на Евро-2020. На своей странице в Facebook он показал фото, как будет смотреть вечерний футбол.

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Он "засветил" мускулистые плечи и показал приобретенную футболку сборной Украины по футболу, в которой, судя по всему, собрался смотреть сегодняшний футбол. А дополнил свой "лук" он очками в стиле Нео из Матрицы.

"Крым и Донбасс все разглядели? Сегодня вечером болеем за наших. И героям все равно слава", – написал Гордон.

Гордон обзавелся формой, которая наделала много шума. Фото: facebook.com/gordondmitry

Напомним, сегодня Украина стартует на Евро-2020 первым матчем с Нидерландами в 22:00. Накануне известный автогонщик Алексей Мочанов поддержал сборную легендарным напутствием Аль Пачино, выложив монолог голливудского актера из спортивной драмы.

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Также мы писали, что экс-нардеп Михаил Добкин публично поддержал Россию на Евро-2020. Особое внимание политик уделил российскому футболисту Артему Дзюбе, который недавно попал в сексуальный скандал.

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Все подробности в спецтеме Дождались! Наш старт на Евро - против Нидерландов

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