Официальная причина смерти Андрея Павлова и новый опасный COVID-штамм — главные новости за ночь

Полиция назвала причину смерти младшего брата покойного мэра Кривого Рога, а в Великобритании распространяется новый COVID-штамм

Полиция знает, почему умер Андрей Павлов, а в Великобритании обнаружили COVID-штамм AY.4.2

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

ФБР ворвалось в дом друга Путина: особняк Дерипаски стал местом преступления

19 октября в вашингтонском особняке российского миллиардера, бывшего основателя компании "Базовый элемент" и председателя совета директоров компании "Русский алюминий" Олега Дерипаски прошли обыски. Следственные действия за ленточкой с надписью "Место преступления, не входить" проводили агенты ФБР.

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Целый день в особняке миллиардера Олега Дерипаски работали следователи ФБР / Коллаж "Сегодня"

Версия полиции: подтвердилось отравление брата мэра Кривого Рога Андрея Павлова

Полиция обнародовала официальную причину смерти младшего брата застрелившегося в августе по неустановленным причинам мэра города Константина Павлова – Андрея. Согласно официальной версии, причиной смерти является алкогольное отравление.

Полиция сразу заявляла, что видимых следов насилия на теле Андрея не было / Фото "Сегодня" / Коллаж "Сегодня"

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В Ивано-Франковской области бешеный пес напал на женщину: в городе объявили карантин

В городе Городенка собака напала и покусала хозяйку. У животного обнаружили бешенство. Часть населенного пункта закрыли на карантин.

Сейчас пострадавшая женщина проходит лечение/Коллаж: Сегодня

Новая смертельная угроза? В Великобритании распространяется еще один штамм COVID-19

В Великобритании распространяется новая потенциально опасная мутация коронавирусаAY.4.2. Штамм также называют "Дельта Плюс". Передача коронавируса может быть на 10% больше, чем у штамма "Дельта".

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