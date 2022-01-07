Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🌟 С Рождеством Христовым! 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко 🎄 Что изменилось с 1 января
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Огонь заблокировал людей в квартире. В Черновцах произошел масштабный пожар в многоэтажке (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 января, 18:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В результате пострадал мужчина, пытавшийся самостоятельно потушить огонь
Причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
Причиной пожара стало короткое замыкание электросети. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черновцах произошел пожар в многоэтажке. Три человека оказались заблокированы в квартире и не могли самостоятельно выйти.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Реклама

Подробности

Информация о пожаре поступила спасателям 7 января в 13.45. Он возник в многоэтажке на проспекте Независимости.

Возгорание произошло на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. В результате пожара образовалось сильное задымление, что представляло угрозу для жизни жильцов дома.

Жизнь трех человек спасли

На пятом этаже в квартирах находились двое мужчин и одна женщина, которые не могли самостоятельно покинуть помещение. Спасатели в аппаратах защиты органов дыхания и зрения помогли людям выйти в безопасное место, спасая тем самым их жизнь.

Реклама

Кроме этого, эвакуировали 12 жителей подъезда.

Пострадавшие

Во время пожара травмировался владелец помещения, который пытался самостоятельно ликвидировать пожар до прибытия подразделений ГСЧС.

Причина возгорания

В 14:02 пожар был локализован, а в 14:06 – ликвидирован пожарными в тех же пределах, в которых они его стали. По предварительным выводам специалистов причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Реклама

Место пожара. Фото: ГСЧС

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
7 января. Уолтер Шерман Гиффорд. 95 лет назад (1927) состоялся первый трансатлантический телефонный разговор между Нью-Йорком (США) и Лондоном (Великобритания). И это случилось при непосредственном участии нашего героя дня…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня

Смотрите! Пока по всей Украине потепление, Карпаты замело снегом

Подробнее
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

28 819

заболело за неделю в Украине

-6%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.46

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

31.04

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять