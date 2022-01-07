Вогонь заблокував людей в квартирі. В Чернівцях сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці (фото)

В результаті постраждав чоловік, який намагався самотужки загасити вогонь

Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Чернівцях сталася пожежа в багатоповерхівці. Троє людей опинилися заблоковані у квартирі та не могли самостійно вийти.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Подробиці

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам 7 січня о 13:45. Вона виникла в багатоповерхівці на проспекті Незалежності.

Загорання сталося на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. В результаті пожежі утворилося сильне задимлення, що складало загрозу для життя мешканців будинку.

Життя трьох людей врятували

На п’ятому поверсі в квартирах перебували двоє чоловіків та одна жінка, які не могли самостійно залишити приміщення. Рятувальники в апаратах захисту органів дихання та зору допомогли людям вийти у безпечне місце, цим самим врятувавши їхнє життя.

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Окрім цього, евакуювали 12 мешканців під’їзду.

Постраждалі

Під час пожежі травмувався власник помешкання, який намагався самотужки ліквідувати пожежу до прибуття підрозділів ДСНС.

Причина загорання

О 14:02 пожежу було локалізовано, а о 14:06 – ліквідовано вогнеборцями в тих самих межах, в яких вони її стали. За попередніми висновками фахівців причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі.

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Місце пожежі. Фото: ДСНС

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