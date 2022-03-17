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Оккупантов остановили по всем направлениям: Генштаб о ситуации в Украине 17 марта

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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17 марта, 19:57
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Российские войска понесли значительные потери
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупационные войска России 17 марта потеряли наступательный потенциал и остановлены по всем направлениям.

Про это сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook.

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"Оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены по всем направлениям. Противник имеет значительные проблемы с логистикой, продолжает нести потери. На отдельных направлениях осуществляет блокировку подразделений Вооруженных Сил Украины. В связи с тем, что врагом использован почти весь комплект крылатых ракет морского базирования "Калибр" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" в ходе первых двадцати суток операции, он продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам крупных городов с использованием вооружения неизбирательного действия", – говорится в сообщении.

/ Фото: Генеральный штаб ВСУ

Как отметили в Генштабе, в нарушение требований международного гуманитарного права российские оккупанты продолжают брать в заложники и убивать гражданских лиц, расстреливать гражданские автомобили, препятствовать движению гуманитарных колонн для эвакуации населения по определенным и взаимосогласованным "зеленым коридорам", использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и техники, прибегать к мародерству.

"Враг продолжает держать украинский город Мариуполь в осаде и перешел к тотальному уничтожению объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и объектов жизнеобеспечения, чем создает предпосылки для углубления гуманитарного кризиса в городе. С целью запугивания гражданского населения на временно занятых территориях захватчики прибегают к похищениям и задержаниям представителей органов государственной власти и местного самоуправления", – сообщили в Генштабе.

/ Фото: Генеральный штаб ВСУ

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Кроме подразделений российских вооруженных сил в Херсонской области зафиксировано нахождение сотрудников полиции Краснодарского края и временно оккупированного россиянами Крыма. Оперативные группы ФСБ осуществляют карательные функции. Врагом проводится агитация по привлечению местного населения к так называемой "полиции", говорится в сообщении.

"По имеющейся информации, в связи с невозможностью качественного комплектования группировки оккупационных войск, с 20 марта этого года на временно оккупированных территориях Донецкой области начинается очередная волна мобилизации в ряды 1-го армейского корпуса", – рассказали в Генштабе.

Кроме того, авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии вооруженных сил РФ понесли значительные потери. Морально-психологическое состояние лётного состава крайне неудовлетворительное. Продолжаются случаи подачи рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины.

/ Фото: Генеральный штаб ВСУ

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"Украинские защитники нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущего боевые действия в районах городов Харькова и Изюма. Потеряно до 30 процентов личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева", – отметили в Генштабе ВСУ.

Озвучены потери РФ в Украине

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили:

  • Личный состав – около 14 000 человек;
  • Танки – 444;
  • Боевые бронированные машины – 1 435;
  • Артиллерийские системы – 201;
  • РСЗО – 72;
  • Системы ПВО – 43;
  • Самолеты – 86;
  • Вертолеты – 108;
  • Автомобильная техника – 864;
  • Легкие скоростные катера – 3;
  • Цистерны из ППМ – 60;
  • БПЛА – 11;
  • Специальная техника – 10.

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