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Окупантів зупинили на всіх напрямках: Генштаб про ситуацію в Україні 17 березня

Павло Заяць Павло Заяць
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17 березня, 19:57
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Російські війська зазнали значних втрат
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Окупаційні війська Росії 17 березня втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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"Окупаційні війська втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках. Противник має значні проблеми з логістикою, продовжує нести втрати. На окремих напрямках здійснює блокування підрозділів Збройних Сил України. У зв’язку з тим, що ворогом використано майже весь комплект крилатих ракет морського базування "Калібр" та оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" у ході перших двадцяти діб операції, він продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії", – йдеться в повідомленні.

/ Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Як зазначили в Генштабі, порушуючи вимоги міжнародного гуманітарного права російські окупанти продовжують брати в заручники та вбивати цивільних осіб, розстрілювати цивільні автомобілі, перешкоджати руху гуманітарних колон для евакуації населення визначеними та взаємоузгодженими "зеленими коридорами", використовувати об’єкти цивільної інфраструктури для розміщення озброєння та техніки, вдаватись до мародерства.

"Ворог продовжує тримати українське місто Маріуполь в облозі та перейшов до тотального знищення об’єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та об’єктів життєзабезпечення, чим створює передумови для поглиблення гуманітарної кризи у місті. З метою залякування цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях загарбники вдаються до викрадень та затримань представників органів державної влади і місцевого самоврядування", – повідомили в Генштабі.

/ Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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Крім підрозділів російських збройних сил у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму. Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції. Ворогом проводиться агітація щодо залучення місцевого населення до так званої "поліції", йдеться в повідомленні.

"За наявною інформацією, у зв’язку з неможливістю якісного комплектування угруповання окупаційних військ, з 20 березня цього року на тимчасово окупованих територіях Донецької області розпочинається чергова хвиля мобілізації до лав 1-го армійського корпусу", – розповіли в Генштабі.

/ Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Крім того, авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії збройних сил РФ зазнали значних втрат. Морально-психологічний стан льотного складу вкрай незадовільний. Продовжуються випадки подання рапортів на звільнення у зв’язку з небажанням брати участь в бойових діях на території України.

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"Українські захисники завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії у районах міст Харкова та Ізюма. Втрачено до 30 відсотків особового складу, озброєння і військової техніки. Окрім того, підрозділи сил оборони ліквідували командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва", – наголосили в Генштабі ЗСУ.

Озвучено втрати РФ в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.03 орієнтовно склали:

  • Особовий склад – близько 14 000 осіб;
  • Танки – 444;
  • Бойові броньовані машини – 1435;
  • Артилерійські системи – 201;
  • РСЗВ – 72;
  • Системи ППО – 43;
  • Літаки – 86;
  • Гелікоптери – 108;
  • Автомобільна техніка – 864;
  • Легкі швидкісні катери – 3;
  • Цистерни з ППМ – 60;
  • БПЛА – 11;
  • Спеціальна техніка – 10.

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