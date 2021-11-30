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Оккупанты ранили на Донбассе двух украинских военных – в каком они состоянии

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
30 ноября, 07:20
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Боевики открывали огонь 8 раз за минувшие сутки
Боевики на Донбассе продолжают обстреливать позиции ВСУ.
Боевики на Донбассе продолжают обстреливать позиции ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 29 ноября, на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

  • В районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
  • Неподалеку Новоалександровки оккупанты произвели обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
  • В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрелы попали окрестности населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранение.
  • В направлении населенного пункта Старый Айдар русские наемники применяли минометы калибра 120 мм.
  • Вблизи Новолуганского противник дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

В каком состоянии ранены

В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Ситуация 30 ноября

По состоянию на 7 часов утра нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.

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Раньше мы писали:

  • Украинские военнослужащие, выполняя боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения оккупанта. Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций.
  • Оккупанты обстреляли населенный пункт Камышеваха в Луганской области. Обстрелы вели прицельно в район недавно открытой мощной телебашни.

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