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Оккупанты в Крыму на очистных сооружениях украли 2 млрд: Севастополю грозит вспышка инфекций

23 октября, 16:58

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В городе проживает до 700 тысяч человек, плюс отдыхающие летом, поэтому воды банально не хватает

В оккупированном Россией Крыму возникла новая проблема, помимо удручающей ситуации с водоснабжением. В Севастополе провалился важный проект по строительству скандальных "Южных" очистительных сооружений.

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Об этом местная журналистка Надежда Исаева рассказала Крым.Реалии

По ее словам, в Севастополе и так непростая ситуация с канализацией – треть пляжей в городе признаны опасными, и в жаркую погоду нередки вспышки инфекций. По официальным данным, в городе живет 450 тысяч человек, по неофициальным – 700 тысяч, плюс летом приезжает много туристов.

"После того как несколько лет назад в российском банке исчезли 2 млрд рублей (около 700 млн грн. – Ред.) на строительство очистных сооружений, деньги из федерального бюджета выделяют повторно. Нового подрядчика выбрали не по конкурсной процедуре, а назначили. Как идет строительство, власти умалчивают", – говорит журналистка.

Она рассказала, что сейчас выделяют большие средства и на другие проекты, вроде водозабора из реки Бельбек, и ее настораживает, что в качестве подрядчика там задействовано Минобороны РФ.

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"Мне кажется, главная цель чиновников здесь – освоить деньги и отчитаться перед Москвой, что проблема решена", – добавила она.

Сайт "Сегодня" сообщал, что воду для Севастополя хотят качать из озера с рыбой.

Напомним, из-за засухи в Крыму оккупанты хотят использовать для питья очищенные стоки и дождевую воду.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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Крым воровство Севастополь водоснабжение оккупанты очистные сооружения оккупация Крыма
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