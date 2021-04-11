Оккупанты в Крыму снова опозорились: гаубица отказалась участвовать в показухе (фото и видео)

В Керчи хотели провести пропагандистскую акцию к годовщине освобождения города от нацистов

/ Фото: Керчь.ФМ

Российские оккупанты в Крыму провели очередную пропагандистскую акцию, посвященную освобождению Керчи от нацистов, и она сопровождалась досадным курьезом.

Реклама

Об этом сообщает местное издание Керчь FM.

/ Фото: Керчь.ФМ

На морвокзале 11 апреля прошла "патриотическая" акция "Выстрел памяти", на которую пригласили военных, представителей власти и специальных гостей. По сценарию, две 122-мм гаубицы Д-30 должны были дать четыре выстрела в сторону моря, однако первое из орудий заклинило.

Реклама

/ Фото: Керчь.ФМ

/ Фото: Керчь.ФМ

Попытки артиллеристов перезарядить гаубицу и все-таки дать залп не увенчались успехом, тогда была задействована вторая Д-30, которая отстрелялась за себя и "того парня".

Реклама

Как пишет издание, из-за ударной волны на многих автомобилях сработала сигнализация, а в здании судостроительного завода "Залив", "отжатого" у Украины и переживающего далеко не лучшие свои времена, вылетели оконные стекла.

/ Фото: Керчь.ФМ

Реклама

Комизма снятому видео придавало то, что попытки российских оккупантов исправить ситуацию показывались в ускоренном режиме:

Напомним, это не первый подобный курьез в оккупированном Крыму. В июле 2015 года на праздновании Дня военно-морского флота РФ в Севастополе выпущенная с российского корабля ракета взорвалась и развалилась на части.

В тот же день в Балтийске морякам не удалось запустить ракету в присутствии президента Владимира Путина.

В октябре-2019 на организованных для Путина учениях не взлетела ядерная ракета.

А в июле-2020 во время пропагандистской акции в Керченском проливе затонула бронемашина БРДМ-2, в которой находились пять членов экипажа.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама