Окупанти в Криму знову зганьбилися: гаубиця відмовилася брати участь у показусі (фото і відео)

У Керчі хотіли провести пропагандистську акцію до річниці визволення міста від нацистів

/ Фото: Керчь.ФМ

Російські окупанти в Криму провели чергову пропагандистську акцію, присвячену визволенню Керчі від нацистів, і вона супроводжувалася прикрим курйозом.

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Про це повідомляє місцеве видання Керч FM.

/ Фото: Керчь.ФМ

На морвокзалі 11 квітня відбулася "патріотична" акція "Постріл пам'яті", на яку запросили військових, представників влади і спеціальних гостей. За сценарієм, дві 122-мм гаубиці Д-30 мали дати чотири постріли у бік моря, однак першу з гармат заклинило.

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/ Фото: Керчь.ФМ

/ Фото: Керчь.ФМ

Спроби артилеристів перезарядити гаубицю і таки дати залп не увінчалися успіхом, тоді застосували другу Д-30, яка відстрілялася за себе і "того хлопця".

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Як пише видання, через ударну хвилі на багатьох автомобілях спрацювала сигналізація, а в будівлі суднобудівного заводу "Залив", який був "віджатий" в України і який переживає далеко не найкращі свої часи, вилетіли шибки.

/ Фото: Керчь.ФМ

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Комізму знятому відео додавало те, що спроби російських окупантів виправити ситуацію показали в прискореному режимі:

Нагадаємо, це не перший такий курйоз в окупованому Криму. У липні-2015 на святкуванні Дня військово-морського флоту РФ в Севастополі випущена з російського корабля ракета вибухнула і розвалилася на частини.

Того-таки дня в Балтійську морякам не вдалося пустити ракету в присутності президента Володимира Путіна.

У жовтні-2019 на організованих для Путіна навчаннях не злетіла ядерна ракета.

А в липні-2020 під час пропагандистської акції в Керченській протоці затонула бронемашина БРДМ-2, в якій перебувало п'ятеро членів екіпажу.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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