"Омикрон" продолжает распространяться по миру, а возле "Охматдета" построят дом для родителей детей — главные новости за ночь

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Предупреждение для РФ и Беларуси – в НАТО отреагировали на военные учения вблизи Украины
НАТО будет внимательно следить за предстоящими военными учениями Беларуси и России возле украинской границы. При этом Североатлантический Альянс требует, чтобы они были достаточно открытыми, в соответствии с существующими договоренностями.
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"Омикрон" уже в 12 странах Европы – сколько выявлено больных
За первую неделю после выявления нового штамма коронавируса "Омикрон" в Европе зафиксировано 57 случаев заражения. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, "Омикрон" уже есть в 12 европейских странах. Болезнь протекает у пациентов бессимптомно и легко.
Во Львове неизвестные ограбили и подожгли салон красоты с людьми
Во Львове неизвестные ворвались в салон красоты. Они ограбили и подожгли заведение с посетителями. На место инцидента вызвали спецслужбы. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
На территории больницы "Охматдет" построят дом для родителей пациентов
В Украине появится первый дом для родителей на территории столичного "Охматдета". Соответствующий меморандум подписали Минздрав, Минэкономики, "Охматдет" и "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине". Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в доме планируется сделать 50 отдельных комнат, где смогут остановиться родители и дети во время амбулаторного или длительного лечения.