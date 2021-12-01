Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Омикрон" продолжает распространяться по миру, а возле "Охматдета" построят дом для родителей детей — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
1 декабря, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Европе зафиксировали 57 случаев нового штамма коронавируса "Омикрон", а на территории главной детской больницы Украины запланировали новое строительство
Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в жители 12 регионов Европы, а в Украине появится первый дом для родителей на территории столичного "Охматдета"/Коллаж: Сегодня
Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в жители 12 регионов Европы, а в Украине появится первый дом для родителей на территории столичного "Охматдета"/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Предупреждение для РФ и Беларуси – в НАТО отреагировали на военные учения вблизи Украины

НАТО будет внимательно следить за предстоящими военными учениями Беларуси и России возле украинской границы. При этом Североатлантический Альянс требует, чтобы они были достаточно открытыми, в соответствии с существующими договоренностями.

Реклама

Беларусь планирует провести военные учения совместно с Россией / Коллаж "Сегодня"
Беларусь планирует провести военные учения совместно с Россией / Коллаж "Сегодня"

"Омикрон" уже в 12 странах Европы – сколько выявлено больных

За первую неделю после выявления нового штамма коронавируса "Омикрон" в Европе зафиксировано 57 случаев заражения. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, "Омикрон" уже есть в 12 европейских странах. Болезнь протекает у пациентов бессимптомно и легко.

Рождественские ярмарки пока открылись / Коллаж "Сегодня"
Рождественские ярмарки пока открылись / Коллаж "Сегодня"

Реклама

Во Львове неизвестные ограбили и подожгли салон красоты с людьми

Во Львове неизвестные ворвались в салон красоты. Они ограбили и подожгли заведение с посетителями. На место инцидента вызвали спецслужбы. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Сейчас на месте инцидента работают спецслужбы/Фото: Варта-1, Коллаж: Сегодня
Сейчас на месте инцидента работают спецслужбы/Фото: Варта-1, Коллаж: Сегодня

На территории больницы "Охматдет" построят дом для родителей пациентов

В Украине появится первый дом для родителей на территории столичного "Охматдета". Соответствующий меморандум подписали Минздрав, Минэкономики, "Охматдет" и "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине". Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в доме планируется сделать 50 отдельных комнат, где смогут остановиться родители и дети во время амбулаторного или длительного лечения.

Реклама

В доме смогут остановиться родители, дети которых лечатся в "Охматдете"/Коллаж: Сегодня
В доме смогут остановиться родители, дети которых лечатся в "Охматдете"/Коллаж: Сегодня

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

30 ноября 1991. Более 200 зарубежных журналистов прибыли в Киев для освещения Всеукраинского референдума и выборов президента...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

85 245

заболело за неделю в Украине

-21%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.21

Российский рубль (₽)

0.3659

Евро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять