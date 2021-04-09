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Они готовы грызться друг с другом: Данилюк высказался о санкциях против контрабандистов

9 апреля, 22:04

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Персональные санкции, которые СНБО ввел 2 апреля против десяти крупнейших контрабандистов Украины, их не остановят.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил секретарь СНБО (май-октябрь 2019) и министр финансов Украины (2016-2018) Александр Данилюк.

"Санкции абсолютно не будут работать. Сейчас упало что-то, через два дня объем восстановится... Санкции – про войну и терроризм", – считает Данилюк.

Также он отметил, что после введения санкции контрабандисты получили только передел рынка.

"Что получили контрабандисты? Просто передел рынка. Что сейчас происходит? Люди стали беднее. Покупается меньше, поэтому, и ввозится (в Украину – Ред.) меньше. А аппетиты контрабандистов совершенно не уменьшились. Поэтому они готовы грызться друг с другом, но лучше же это делать чужими руками, с помощью СНБО", – заявил он.

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