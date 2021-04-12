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Опять снег? В Украине в ближайшие дни резко изменится погода

12 апреля, 09:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кроме осадков нас ждут температурные качели от 3 до 21 градуса тепла

После солнечных выходных в Украину снова возвращается непогода. Причем осадки синоптики обещают на всю неделю.

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В восточных областях погода ухудшится уже сегодня, а с завтрашнего дня ливни накроют Житомирскую, Винницкую и Одесскую области. На Закарпатье в середине недели будут дожди с мокрым снегом.

Также ждем температурные качели: ночью в Карпатах прогнозируют заморозки, а температура днем в Украине будет колебаться от 3 до 21 градуса тепла.

Видео: Сегодня

Напомним, на прошлой неделе запад страны неожиданно засыпало снегом. На Закарпатье даже пришлось ограничивать движение транспорта на дорогах. В Ужгороде после 18 градусов тепла ударили холода – дневная температура опустилась до +5.

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Кроме того, на днях в Карпатах ударил мороз, а горы замело снегом.

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Смотрите также в сюжете, как Европу снова заметало снегом:

Видео: Сегодня

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погода синоптики прогноз погоды мокрый снег

Источник: Сегодня

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