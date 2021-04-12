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Знову сніг? В Україні найближчими днями різко зміниться погода

12 квітня, 09:56

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Крім опадів нас чекають температурні гойдалки від 3 до 21 градуса тепла

Після сонячних вихідних в Україну знову повертається негода. Причому опади синоптики обіцяють на весь тиждень.

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У східних областях погода погіршиться вже сьогодні, а із завтрашнього дня зливи накриють Житомирську, Вінницьку та Одеську області. На Закарпатті в середині тижня будуть дощі з мокрим снігом.

Також чекаємо температурні гойдалки: вночі в Карпатах прогнозують заморозки, а температура вдень в Україні коливатиметься від 3 до 21 градуса тепла.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, минулого тижня захід країни несподівано засипало снігом. На Закарпатті навіть довелося обмежувати рух транспорту на дорогах. В Ужгороді після 18 градусів тепла вдарили холоди – денна температура опустилася до +5.

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Крім того, днями в Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом.

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Дивіться також в сюжеті, як Європу знову замітало снігом:

Відео: Сьогодні

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погода синоптики прогноз погоди мокрий сніг

Джерело: Сьогодні

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