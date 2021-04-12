Знову сніг? В Україні найближчими днями різко зміниться погода

Після сонячних вихідних в Україну знову повертається негода. Причому опади синоптики обіцяють на весь тиждень.
У східних областях погода погіршиться вже сьогодні, а із завтрашнього дня зливи накриють Житомирську, Вінницьку та Одеську області. На Закарпатті в середині тижня будуть дощі з мокрим снігом.
Також чекаємо температурні гойдалки: вночі в Карпатах прогнозують заморозки, а температура вдень в Україні коливатиметься від 3 до 21 градуса тепла.
Нагадаємо, минулого тижня захід країни несподівано засипало снігом. На Закарпатті навіть довелося обмежувати рух транспорту на дорогах. В Ужгороді після 18 градусів тепла вдарили холоди – денна температура опустилася до +5.
Крім того, днями в Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом.
Дивіться також в сюжеті, як Європу знову замітало снігом:
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