Ощущаются влияние олигархов и Кремля – ​​евродепутат о решении КСУ

В Конституционном суде существует конфликт интересов, а те судьи, которые задействованны в неправомерных действиях должны быть уволены.

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Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявила депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель.

"Безусловно ощущается влияние олигархов и Кремля. Они держат судебные учреждения. То, что мы видим в данный момент, это проблема юрисдикции и мы видим недостаточно активную реформу в судебном секторе. Успехи реформы не были зафиксированы ни предыдущим президентом, ни текущим правительством и президентом", – заявила Виола фон Крамон-Таубадель.

По ее словам, это вылилось в конституционный кризис, и это огромная проблема.

"Но с другой стороны мы все признаем и поддерживаем обязательства Украины двигаться по дороге демократизации. Это тот путь, который ведет к европейской интеграции. Украина взяла на себя подписание этих договоров, соглашение об ассоциации. Однако в данный момент вопрос, готова ли Украина выполнять эти обязанности и уважать европейские стандарты. Мы видим, что существует конфликт интересов в Конституционном суде. Те судьи, которые задействованы в неправомерных действиях должны быть уволены", – отметила депутат Европейского парламента.

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