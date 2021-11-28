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Ослабление карантина. В Украине расширилась желтая зона – список областей

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
28 ноября, 09:56
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В красной карантинной зоне до сих пор находится Киев и еще 18 регионов
В Украине в желтой зоне карантина находится 5 областей
В Украине в желтой зоне карантина находится 5 областей / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 28 ноября в Украине расширилась желтая зона. Теперь ей соответствуют 5 областей.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны в Украине

Красная зона

  • г. Киев,
  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.,
  • Волынская
  • Черкасская,
  • Винницкая.

Оранжевая зона

  • Полтавская.

Желтая зона

  • Тернопольская,
  • Кировоградская,
  • Закарпатская,
  • Черновицкая,
  • Харьковская.

Коронавирус в Украине

За сутки 27 ноября в Украине зафиксировано 7 483 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 774, медработников – 105).

Также за прошлые сутки:

  • госпитализировано – 3 456 человек;
  • летальных исходов – 400;
  • выздоровело – 10 270 человек.

За все время пандемии в Украине умерло 85 117 человек.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (549), Днепропетровской (698), Винницкой (548), Киевской (433) и Запорожской (415) областях.

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