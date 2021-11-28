Ослабление карантина. В Украине расширилась желтая зона – список областей

В красной карантинной зоне до сих пор находится Киев и еще 18 регионов

В Украине в желтой зоне карантина находится 5 областей / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 28 ноября в Украине расширилась желтая зона. Теперь ей соответствуют 5 областей.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны в Украине

Красная зона

г. Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

Оранжевая зона

Полтавская.

Желтая зона

Тернопольская,

Кировоградская,

Закарпатская,

Черновицкая,

Харьковская.

Коронавирус в Украине

За сутки 27 ноября в Украине зафиксировано 7 483 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 774, медработников – 105).

Также за прошлые сутки:

госпитализировано – 3 456 человек;

летальных исходов – 400;

выздоровело – 10 270 человек.

За все время пандемии в Украине умерло 85 117 человек.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (549), Днепропетровской (698), Винницкой (548), Киевской (433) и Запорожской (415) областях.

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