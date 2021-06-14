Українська
$ 27
32,71
  1. Последние новости Украины

Осторожно фейк! Военные и резервисты опровергли информацию о плохом питании (фото)

14 июня 2021 23:52

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ранее в соцсети появился пост с фото очень скудной и неаппетитной еды, которой кормят резервистов на Гончаровском полигоне

Информация об ухудшении питания в Вооруженных силах Украины, в частности плохой кормежке резервистов на Гончаровском полигоне, распространяемая в соцсетях, не соответствует действительности.

Реклама

Об этом заявил в Facebook спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, сославшись на самих военных и резервистов.

Накануне в аккаунте пользователя под именем Роман Глех в соцсети появился пост с фото очень скудной и неаппетитной еды, которой кормят резервистов на Гончаровском полигоне.

За ВСУ вступилась танковая бригада

После этого в 1-й танковой Сиверской бригаде ВСУ заявили, что данная информация фейк, а их кормят отлично и выложили соответствующие фото из своей столовой.

Реклама

"Система питания осуществляется по каталогу. Набор продуктов увеличился до 400 наименований, что позволяет максимально разнообразить меню, сделать его сбалансированным и соответствующим пищевой ценности", – в частности говорится в посте.

Там также уточнили, что на базе танковой бригады питается в том числе и личный состав Гончаровского полигона, а
все остальные подразделения ВСУ и других военных формирований, которые проходят обучение на полигоне, "питаются исключительно своими силами, не имея никакого отношения к питанию танковой бригады".

Что говорят резервисты

Кроме того, отрицают плохую кормежку и сами резервисты, находящиеся сейчас на сборах на Гончаровском полигоне, о котором и шла речь в посте Романа Глеха.

Не пропусти!
Испания загоняла мяч и себя в матче против Швеции. Первые баранки на Евро-2020
Шведы сдержали Испанию

Так, экс-нардеп Егор Соболев, который сейчас как раз проходит там обучение, заявил, что логистика, питание, проживание и остальное организованы очень хорошо, кормят тоже нормально и еды хватает.

Реклама

"Все организовано очень хорошо... Вся логистика, питание, проживание, уборка – все организовано очень четко. Я, возможно, наслушался ужасных историй о советской армии. Все супер", – говорит он на видео.

Соболев также разместил фото из столовой, где питаются резервисты.

Арестович в свою очередь обвинил в раздувании кампании о плохом питании в ВСУ политических оппонентов президента Владимира Зеленского и некоторые СМИ.

Реклама

Напомним, ранее очередной фейк выдал боевик с Донбасса – Михаил Суслов по кличке "Блэк" заявил, якобы в 2014 году он воевал с "бессмертными поляками" в составе Вооруженных сил Украины. По его словам, эти люди якобы были неубиваемые.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Доллар заметно подешевел – ждать ли курса ниже 27 гривен
Доллар заметно подешевел – ждать ли курса ниже 27 гривенЭкономика
Готовимся к пляжу – в Украину идет настоящее лето: когда ждать 30-градусную жару
Готовимся к пляжу – в Украину идет настоящее лето: когда ждать 30-градусную жаруУкраина
Добкин назвал идиотами барменов, которые бесплатно наливали пиво за голы в ворота России
Добкин назвал идиотами барменов, которые бесплатно наливали пиво за голы в ворота РоссииВласть
"Через минуту звонит Арахамии": Корниенко о реакции Зеленского на закон о тюрьме для чиновниковВласть
Доллар просел, а евро упал до 9-месячного минимума: курс НБУ
Доллар просел, а евро упал до 9-месячного минимума: курс НБУФинансы
Войска у границ Украины, смерть Навального и отношение к Байдену – главное из интервью Путина
Войска у границ Украины, смерть Навального и отношение к Байдену – главное из интервью ПутинаРоссия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять