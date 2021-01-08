Осужденные в Ливии украинские моряки вернулись в Украину (фото)

В Украину вернулись четверо украинских моряков – члены экипажа танкера Captain Khayyam, который задержали в Ливии в 2016 году.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Так, в Украину вернулись Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка.
В аэропорту "Борисполь" их встречали замглавы Офиса президента Роман Машовец, замминистра иностранных дел Василий Боднарь, замминистра внутренних дел Антон Геращенко и родственники.
Машовец напомнил, что в начале декабря 2020 года в Украину вернулись двое граждан из Ирака, а накануне Нового года из лагеря на территории Сирии эвакуировали еще двух женщин и семерых детей.
Напомним, экипаж судна задержали по подозрению в контрабанде нефтепродуктов.
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