Засуджені в Лівії українські моряки повернулися в Україну (фото)

В аеропорту їх зустріли родичі

В Україні повернулися четверо українських моряків – члени екіпажу танкера Captain Khayyam, який затримали в Лівії у 2016 році.

Реклама

Про це повідомили в Офісі президента України.

Так, в Україну повернулися Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський і Павло Чайка.

Реклама

В аеропорту "Бориспіль" їх зустрічали заступник голови Офісу президента Роман Машовець, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та родичі.

В тренді Куди можна піти під час локдауну в Україні: список

Машовець нагадав, що на початку грудня 2020 року в Україну повернулися двоє громадян з Іраку, а напередодні Нового року з табору на території Сирії евакуювали ще двох жінок і семеро дітей.

Реклама

Нагадаємо, екіпаж цього судна затримали за підозрою у контрабанді нафтопродуктів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама