Засуджені в Лівії українські моряки повернулися в Україну (фото)

В Україні повернулися четверо українських моряків – члени екіпажу танкера Captain Khayyam, який затримали в Лівії у 2016 році.
Про це повідомили в Офісі президента України.
Так, в Україну повернулися Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський і Павло Чайка.
В аеропорту "Бориспіль" їх зустрічали заступник голови Офісу президента Роман Машовець, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та родичі.
Машовець нагадав, що на початку грудня 2020 року в Україну повернулися двоє громадян з Іраку, а напередодні Нового року з табору на території Сирії евакуювали ще двох жінок і семеро дітей.
Нагадаємо, екіпаж цього судна затримали за підозрою у контрабанді нафтопродуктів.
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