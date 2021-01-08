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Засуджені в Лівії українські моряки повернулися в Україну (фото)

8 січня, 12:05

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В аеропорту їх зустріли родичі

В Україні повернулися четверо українських моряків – члени екіпажу танкера Captain Khayyam, який затримали в Лівії у 2016 році.

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Про це повідомили в Офісі президента України.

Так, в Україну повернулися Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський і Павло Чайка.

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В аеропорту "Бориспіль" їх зустрічали заступник голови Офісу президента Роман Машовець, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та родичі.

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Машовець нагадав, що на початку грудня 2020 року в Україну повернулися двоє громадян з Іраку, а напередодні Нового року з табору на території Сирії евакуювали ще двох жінок і семеро дітей.

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Нагадаємо, екіпаж цього судна затримали за підозрою у контрабанді нафтопродуктів.

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Лівія моряки Украина
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