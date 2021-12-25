Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

От Байдена потребовали вооружить Украину, а Зеленский назначил нового председателя Харьковской ОГА – главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
25 декабря, 06:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Сенате США существует единое мнение об усилении военной поддержки Украины, а Олег Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА
В Сенате США полностью поддерживают предоставление дополнительной помощи Украине, а Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове / Коллаж "Сегодня"
В Сенате США полностью поддерживают предоставление дополнительной помощи Украине, а Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове / Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Двум судьям Конституционного Суда грозит тюрьма – что они совершили

У двух судей Конституционного Суда Украины (КСУ) обнаружили имущество, которое они не указали в своих обязательных декларациях. Неуказанное имущество обнаружили следователи Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которые передали обнаруженные факты в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Реклама

Судьи Конституционного суда утаили данные о своем имуществе в Крыму / Коллаж "Сегодня"
Судьи Конституционного суда утаили данные о своем имуществе в Крыму / Коллаж "Сегодня"

Зеленский назначил нового председателя Харьковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова новым главой Харьковской ОГА.

Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове. Коллаж "Сегодня"
Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове. Коллаж "Сегодня"

Реклама

От Байдена потребовали вооружить Украину – какое оружие ждать

Сенаторы США обратились к президенту Джозефу Байдену с предложением передать Украине зенитные, противотанковые и противокорабельные комплексы, а также сообщили, что такую идею поддерживают обе ведущие партии США – Демократическая и Республиканская. По мнению сенаторов, это может помочь сдержать агрессию России.

В Сенате США полностью поддерживают предоставление дополнительной помощи Украине / Коллаж "Сегодня"
В Сенате США полностью поддерживают предоставление дополнительной помощи Украине / Коллаж "Сегодня"

Зеленский передал США требования по "Северному потоку – 2" и условия по Донбассу

В Вашингтоне выслушали условия Украины относительно переговоров с Россией по урегулированию военного конфликта на Донбассе, получили требования по санкциям против трубопровода "Северный поток -2" и просьбу о расширении поддержки оборонного сектора страны. Вечером 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с сенаторами и конгрессменами США из Демократической и Республиканской партий.

Реклама

Зеленский выразил политикам США свою обеспокоенность происходящим в европейском регионе / Коллаж "Сегодня"
Зеленский выразил политикам США свою обеспокоенность происходящим в европейском регионе / Коллаж "Сегодня"

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

39 992

заболело за неделю в Украине

-25%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять