Від Байдена зажадали озброїти Україну, а Зеленський призначив нового голову Харківської ОДА – головні новини за ніч

У Сенаті США існує єдина думка щодо посилення військової підтримки України, а Олег Синегубов очолював Полтавську ОДА

У Сенаті США повністю підтримують надання додаткової допомоги Україні, а Олег Синегубов народився у 1983 році у Харкові / Колаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Двом суддям Конституційного Суду загрожує в'язниця – що вони скоїли

У двох суддів Конституційного Суду України (КСУ) виявили майно, яке вони не зазначили у своїх обов'язкових деклараціях. Невказане майно виявили слідчі Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК), які передали виявлені факти до Національного антикорупційного бюро України.

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Судді Конституційного суду приховали дані про своє майно у Криму / Колаж "Сьогодні"

Зеленський призначив нового голову Харківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова новим головою Харківської ОДА.

Олег Синегубов народився 1983 року в Харкові. Колаж "Сьогодні"

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Від Байдена зажадали озброїти Україну – яку зброю чекати

Сенатори США звернулися до президента Джозефа Байдена з пропозицією передати Україні зенітні, протитанкові та протикорабельні комплекси, а також повідомили, що таку ідею підтримують обидві провідні партії США – Демократична та Республіканська. На думку сенаторів, це допоможе стримати агресію Росії.

У Сенаті США повністю підтримують надання додаткової допомоги Україні / Колаж "Сьогодні"

Зеленський передав США вимоги щодо "Північного потоку – 2" та умови щодо Донбасу

У Вашингтоні вислухали умови України щодо переговорів із Росією щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі, отримали вимоги щодо санкцій проти трубопроводу "Північний потік -2" та прохання про розширення підтримки оборонного сектору країни. Увечері 24 грудня президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч із сенаторами та конгресменами США з Демократичної та Республіканської партій.

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