От COVID-19 умер автор сценария культовой игры S.T.A.L.K.E.R.

Коронавирус продолжает забирать жизни знаменитых украинцев. Сегодня широкая общественность узнала о смерти 66-летнего писателя-фантаста Сергея Иванова, творившего под псевдонимом Гарм Видар.

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Об этом сообщает интернет-энциклопедии игры "S.T.A.L.K.E.R" со ссылкой на данные от Института кибернетики имени Глушкова: "Сергей умер 25 ноября 2020 года от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19".

Иванов родился в городе Киеве. В 1973 году окончил Донецкий государственный университет по специальности "Прикладная математика". С 1977-го по 1992 годы работал в Киевском институте Кибернетики, в отделе В. М. Глушкова, занимался синтезом цифровых автоматов.

С 1992 года перебрался в сферу производства компьютерных игр и прочих различных мультимедийных приложений. Работал в ряде коммерческих фирм, занимающихся допечатной компьютерной подготовкой изданий, а также в фирмах, занятых созданием мультимедийных компьютерных продуктов: игр, презентаций, веб-сайтов, рекламных роликов. Автор серии научно-популярных статей о технологии создания интерактивных мультимедийных приложений, игр и технологии макромедия флеш.

С 1992 года работал литературным редактором серии фантастики "Vega", выходившей в издательстве "Зовнiшторгвидав України".

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Первая публикация – фантастический рассказ "Типичная внешность" (1991). Затем появилось еще несколько публикаций в газете "Киевские ведомости", журнале "Юный техник", альманахе "Черновик" и самиздатовском международном арт-журнале "Reflect...Куадусешщт" (Чикаго). Писал фантастику как под собственным именем, так и под псевдонимом Гарм Видар (Garm Vidar).

Среди фэнов известен также под именем "Дарт Вейдер или Темная Сила Нас Злобно Гнетет". Как вспоминал сам писатель: "Литературный псевдоним, по молодости, был выбран звучным, но противоречивым — Гарм Видар. Сейчас, может, и поменял бы его, но уже как-то поздно, сжился, наверное… Да и в интернете бродят рукописи под этим именем как в списках отечественных авторов, так и зарубежных".

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В 1996 году под этим псевдонимом в киевском издательстве "Сефер" выходит его первая книга фантастических повестей и рассказов "Три круга ненависти", в котором под собственным именем автор фигурировал как переводчик собственных произведений. В 2004 году в серии "Звездный лабиринт" московского издательства АСТ вышел его второй сборник "Как сказал бы мой папа". Также опубликован его фантастический роман "Критическая точка" (1997).

С 2002 года Иванов начал сотрудничать с отечественной компанией-разработчиком компьютерных игр, студией GSC Game World, которая привлекла его для написания сценария игры "S.T.A.L.K.E.R: Oblivion Lost", позже ставшей "Тенью Чернобыля", созданной по мотивам книги братьев Стругацких "Пикник на обочине".

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Как отмечал сам Иванов, он работал с GSC только два года, с 2002-го по 2004-й. "Фактически я пытался натянуть логическое действие на уже частично существующий каркас и добавить к разборкам кланов хоть немного фантастики", – рассказывал писатель о своем участие в проекте GSC Game World.

"Наверное, компания была неплохой. Но я не был в штате, а был приходящим <..>. На второй год, правда, был период, когда даже несколько недель как бы был принят в коллектив, но без зарплаты. Участвовал в "массовых" и "бесконечных" обсуждениях сценария… Ребята были молодые, все время хотелось чего-то нового и… никак не могли на чем-то остановиться, но волей-неволей все возвращалось к уже написанному сценарию", – отмечал писатель.

После ухода из GSC Иванов больше не работал в игровой индустрии.

Напомним, от вызываемых коронавирусом осложнений 26 ноября умер Олег Ременник известный украинский врач-онколог, директор Киевского областного онкодиспансера, которому было 62 года.

А 24 ноября стало известно, что украинский академик и гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев умер от коронавируса.

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