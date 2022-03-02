От ракет и солдат Путина из Украины выехали 850 тысяч мирных граждан

Наибольшее число беженцев к себе пустила Польша

Польша приняла наибольшее число украинских граждан / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

С момента вероломного вторжения армии России в Украину 24 февраля территорию страны покинули почти миллион граждан – 836 тысяч человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные ООН.

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Что известно

Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер сказал, что наблюдаемая сейчас эскалация военных действий в ряде крупных городов Украины, приведет к еще большему количеству беженцев и к большому числу детей, разлученных со своими семьями.

"Мы видим многих отцов, передающих детей пограничникам в Польше", — добавил он.

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Он заявил, о необходимости срочно прекратить войну.

"Мы знаем, что дети были убиты, мы знаем, что тысячи и тысячи людей находятся в опасности, и мы знаем, что еще больше детей, что мучительно, погибнет или будет ранено, если не прекратятся боевые действия", — заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер.

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