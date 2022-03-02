Від ракет та солдатів Путіна з України виїхали 850 тисяч мирних громадян

Найбільше біженців до себе пустила Польща

Польща прийняла найбільше українських громадян / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

З моменту віроломного вторгнення армії Росії в Україну 24 лютого територію країни залишили майже мільйон громадян – 836 тисяч людей.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані ООН.

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Що відомо

Представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Джеймс Елдер сказав, що ескалація військових дій у низці великих міст України, що спостерігається зараз, призведе до ще більшої кількості біженців і до великої кількості дітей, розлучених зі своїми сім'ями.

"Ми бачимо багатьох батьків, які передають дітей прикордонникам у Польщі", – додав він.

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Він заявив про необхідність терміново припинити війну.

"Ми знаємо, що діти були вбиті, ми знаємо, що тисячі і тисячі людей перебувають у небезпеці, і ми знаємо, що ще більше дітей, що болісно, загине або буде поранено, якщо не припиняться бойові дії ", – заявив представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Джеймс Елдер.

Обстановка

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