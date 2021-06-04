Українська
$ 27,34
33,26
  1. Последние новости Украины

Отдых на Херсонщине. Как Железный порт готовится к гостям

4 июня, 06:25

Денис Беспалов Денис Беспалов

На пляжах Херсонской области началась подготовка к пляжному сезону

В прошлом году черноморский курорт Херсонщины – Железный Порт принял 2 миллиона туристов. Сейчас владельцы пансионатов готовы принять еще больше – чистят пляжи, чинят помещения, составляют меню.

Реклама

Железный порт сейчас малолюдный. Продолжается подготовка к курортному сезону. Отдыхающих здесь ждут через две недели. Есть время – убрать, покрасить, составить меню и определиться со стоимостью услуг.

Валерий – наводит порядок на своем рабочем месте будет торговать кукурузой.

В пансионате Александра ждут туристов с бюджетом "эконом". Комнаты – на двух, трех и четырех.

В тренде
Тюрьма за супружескую измену – какие петиции шлют президенту
Реклама

"В каждом номере холодильник. Есть общая кухня, где люди могут сами приготовить, хотят кушать в столовой будет меню", - рассказывает Александр.

Ранее новости "Сегодня" писали о бюджетном отдыхе в Одессе и Затоке.

.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Ожоги, переломы и внутреннее кровотечение: боец
Ожоги, переломы и внутреннее кровотечение: боец "Азова" разбился на мотоциклеУкраина
Погода уже натворила беды в Украине: какие области циклон накроет в четверг
Погода уже натворила беды в Украине: какие области циклон накроет в четвергУкраина
Украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: когда и на сколько
Украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: когда и на сколькоЭкономика
Зеленский созывает новое заседание СНБО: в Офисе президента назвали дату
Зеленский созывает новое заседание СНБО: в Офисе президента назвали датуВласть
Доллар падает пятый день, а евро немного подрос: курс валют НБУ
Доллар падает пятый день, а евро немного подрос: курс валют НБУФинансы
В Украине поднимут прожиточный минимум: как это повлияет на пенсии и соцпомощь
В Украине поднимут прожиточный минимум: как это повлияет на пенсии и соцпомощьЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять