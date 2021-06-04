Отдых на Херсонщине. Как Железный порт готовится к гостям

На пляжах Херсонской области началась подготовка к пляжному сезону

В прошлом году черноморский курорт Херсонщины – Железный Порт принял 2 миллиона туристов. Сейчас владельцы пансионатов готовы принять еще больше – чистят пляжи, чинят помещения, составляют меню.

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Железный порт сейчас малолюдный. Продолжается подготовка к курортному сезону. Отдыхающих здесь ждут через две недели. Есть время – убрать, покрасить, составить меню и определиться со стоимостью услуг.

Валерий – наводит порядок на своем рабочем месте будет торговать кукурузой.

В пансионате Александра ждут туристов с бюджетом "эконом". Комнаты – на двух, трех и четырех.

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"В каждом номере холодильник. Есть общая кухня, где люди могут сами приготовить, хотят кушать в столовой будет меню", - рассказывает Александр.

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