Отец погиб, а 6-летняя дочь в больнице. В Днепре катание на санках закончилось трагедией

Мужчина повел ребенка в парк, где запрещено кататься

От удара девочка получила тупую травму живота. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре произошла трагедия в парке. Там 45-летний мужчина погиб, катаясь на санках с 6-летней дочерью.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

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Инцидент произошел в парке Зеленый Гай. Склонами парка запрещено спускаться на санках. Об этом посетителей информируют как лично сотрудники парка, так и с помощью табличек о запрете.

Подробности трагедии

Несчастный случай произошел около 20:30. Cъезжая с горки, мужчина сильно ударился головой и умер. Он врезался в опору линии электропередачи.

Маленькая девочка, которая также находилась в санках, получила тупую травму живота. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.

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Что нам удалось узнать о пострадавшей девочке

"Подтверждаем информацию о смертельном случае в парке. Погиб мужчина 1976 года рождения, катавшийся на санках, ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает",- сообщила нам спикер полиции Днепра Алина Стадник.

По ее словам, открыто и расследуется уголовное производство по статье "Убийство" с пометкой "Несчастный случай".

В Тернополе ребенка обстреляли во время катания на санках

Прошлой зимой в больницу попал 11-летний мальчик. Травмы он получил во время катания на санках вблизи школы.

Врачи диагностировали у юного пациента множественные ранения по всему телу, скорее всего, вызванные огнестрельным оружием.

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Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробины, которые травмировали и внутренние органы. Позже ребенка доставили в столичную больницу, поскольку он нуждается в еще одной операции.

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