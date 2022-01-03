Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський 🇺🇦 Україеці оцінили 2021 🎙 Слухаємо звуки зими 🤖 Заглядаємо у майбутнє
СЬОГОДНІ Новини України

Батько загинув, а 6-річна донька у лікарні. У Дніпрі катання на санчатах закінчилося трагедією

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 січня, 16:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чоловік повів дитину до парку, де заборонено кататися
Від удару дівчинка отримала тупу травму живота.
Від удару дівчинка отримала тупу травму живота. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі сталася трагедія у парку. Там 45-річний чоловік загинув, катаючись на санчатах із 6-річною дочкою.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

Реклама

Інцидент стався у парку Зелений Гай. Схилами парку заборонено спускатися на санчатах. Про це відвідувачів інформують як особисто працівники парку, так і за допомогою табличок щодо заборони.

Подробиці трагедії

Нещасний випадок трапився близько 20:30. З'їжджаючи з гірки, чоловік сильно вдарився головою та помер. Він урізався в опору лінії електропередачі.

Маленька дівчинка, яка також була у санчатах, отримала тупу травму живота. Дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

Реклама

Що нам вдалося дізнатися про постраждалу дівчинку

"Підтверджуємо інформацію про смертельний випадок у парку. Загинув чоловік 1976 року народження, який катався на санках, дитина госпіталізована, її життю нічого не загрожує", – повідомила спікер поліції Дніпра Аліна Стадник.

За її словами, відкрито та розслідується кримінальне провадження за статтею "Вбивство" з позначкою "Нещасний випадок".

У Тернополі дитину обстріляли під час катання на санчатах

Минулої зими до лікарні потрапив 11-річний хлопчик. Травми він отримав під час катання на санчатах поблизу школи.

Лікарі діагностували у юного пацієнта множинні поранення по всьому тілу, швидше за все, спричинені вогнепальною зброєю.

Реклама

Під час операції із ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи. Пізніше дитину доправили до столичної лікарні, оскільки вона потребує ще однієї операції.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
3 січня. Джон Р. Р. Толкін. Цього дня 130 років тому народився головний "хоббіт" світової літератури, батько сучасного жанру фентезі, англійський письменник, перекладач, вчений Джон Рональд Руел Толкін…
На зустріч із героєм!
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

29 354

захворіло за тиждень в Україні

-19%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти