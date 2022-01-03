Батько загинув, а 6-річна донька у лікарні. У Дніпрі катання на санчатах закінчилося трагедією

Чоловік повів дитину до парку, де заборонено кататися

Від удару дівчинка отримала тупу травму живота. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі сталася трагедія у парку. Там 45-річний чоловік загинув, катаючись на санчатах із 6-річною дочкою.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

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Інцидент стався у парку Зелений Гай. Схилами парку заборонено спускатися на санчатах. Про це відвідувачів інформують як особисто працівники парку, так і за допомогою табличок щодо заборони.

Подробиці трагедії

Нещасний випадок трапився близько 20:30. З'їжджаючи з гірки, чоловік сильно вдарився головою та помер. Він урізався в опору лінії електропередачі.

Маленька дівчинка, яка також була у санчатах, отримала тупу травму живота. Дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

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Що нам вдалося дізнатися про постраждалу дівчинку

"Підтверджуємо інформацію про смертельний випадок у парку. Загинув чоловік 1976 року народження, який катався на санках, дитина госпіталізована, її життю нічого не загрожує", – повідомила спікер поліції Дніпра Аліна Стадник.

За її словами, відкрито та розслідується кримінальне провадження за статтею "Вбивство" з позначкою "Нещасний випадок".

У Тернополі дитину обстріляли під час катання на санчатах

Минулої зими до лікарні потрапив 11-річний хлопчик. Травми він отримав під час катання на санчатах поблизу школи.

Лікарі діагностували у юного пацієнта множинні поранення по всьому тілу, швидше за все, спричинені вогнепальною зброєю.

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Під час операції із ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи. Пізніше дитину доправили до столичної лікарні, оскільки вона потребує ще однієї операції.

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