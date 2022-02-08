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"Открытое небо" Украины с ЕС: Зеленский подал в Раду законопроект

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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8 февраля, 18:52
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Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе" 12 октября 2021 года
Соглашение облегчит открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами
Соглашение облегчит открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский передал Верховной Раде законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами о совместном авиационном пространстве.

Об этом сообщает сайт парламента.

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Законопроект зарегистрирован во вторник, 8 февраля, под номером 0144. Текст законопроекта пока не обнародован.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

Ратификация сделки должна обеспечить права пассажиров на свободное передвижение с использованием воздушного транспорта.

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Совет ЕС 28 июня 2021 года дал согласие на подписание с Украиной, а также еще с тремя странами – Арменией, Тунисом и Катаром – Соглашения о совместном авиационном пространстве.

Что означает соглашение об "открытом небе" для Украины?

Как заявили в ЕС, после подписания соглашения об "открытом небе" в Украине должны появиться новые лоукост-авиалинии, а также должен возрасти уровень развития туризма.

Также соглашение облегчит открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, а цены на билеты уменьшатся.

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Следует отметить, что Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе" 12 октября 2021 года.

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