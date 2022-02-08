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"Відкрите небо" України з ЄС: Зеленський подав до Ради законопроєкт

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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8 лютого, 18:52
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Україна та ЄС підписали угоду про "відкрите небо" 12 жовтня 2021 року
Угода полегшить відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами
Угода полегшить відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський передав Верховній Раді законопроект про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом та її державами-членами про спільний авіаційний простір.

Про це повідомляє сайт парламенту.

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Законопроєкт зареєстровано у вівторок, 8 лютого, за номером 0144. Текст законопроекту поки що не оприлюднений.

Відповідно до пояснювальної записки, метою законопроєкту є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Угоди.

Ратифікація правочину має забезпечити права пасажирів на вільне пересування з використанням повітряного транспорту.

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Рада ЄС 28 червня 2021 року дала згоду на підписання з Україною, а також ще з трьома країнами – Вірменією, Тунісом та Катаром – Угоди про спільний авіаційний простір.

Що означає угода про "відкрите небо" для України?

Як заявили в ЄС, після підписання угоди про "відкрите небо" в Україні мають з'явитися нові лоукост-авіалінії, а також має зрости рівень розвитку туризму.

Також угода полегшить відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, а ціни на квитки зменшаться.

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Слід зазначити, що Україна та ЄС підписали угоду про "відкрите небо" 12 жовтня 2021 року.

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