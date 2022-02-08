"Відкрите небо" України з ЄС: Зеленський подав до Ради законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський передав Верховній Раді законопроект про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом та її державами-членами про спільний авіаційний простір.
Про це повідомляє сайт парламенту.
Законопроєкт зареєстровано у вівторок, 8 лютого, за номером 0144. Текст законопроекту поки що не оприлюднений.
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Відповідно до пояснювальної записки, метою законопроєкту є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Угоди.
Ратифікація правочину має забезпечити права пасажирів на вільне пересування з використанням повітряного транспорту.
Рада ЄС 28 червня 2021 року дала згоду на підписання з Україною, а також ще з трьома країнами – Вірменією, Тунісом та Катаром – Угоди про спільний авіаційний простір.
Що означає угода про "відкрите небо" для України?
Як заявили в ЄС, після підписання угоди про "відкрите небо" в Україні мають з'явитися нові лоукост-авіалінії, а також має зрости рівень розвитку туризму.
Також угода полегшить відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, а ціни на квитки зменшаться.
Слід зазначити, що Україна та ЄС підписали угоду про "відкрите небо" 12 жовтня 2021 року.