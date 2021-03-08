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Отменять или не отменять: сколько в Украине выходных по сравнению с другими странами

8 марта, 23:00

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Дискуссии о том, оставлять ли 8 марта выходным, не утихают

В Украине уже несколько лет не утихают дискуссии об отмене выходного дня 8 марта. Институт нацпамяти ранее предлагал сделать эту дату рабочей. Однако законопроект в Раду так и не внесли. В обновленной редакции документа – 8 марта остается выходным. А сколько всего дней в году мы отдыхаем и как это влияет на экономику страны, исследовала корреспондент "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

Сколько отдыхают украинцы

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11 праздничных дней. Именно столько в этом году будут отдыхать украинцы. Если за год собрать все субботы и воскресенья и добавить праздничные дни – получаем 115 выходных. И это без отпуска. Если все дни в календаре распределить равномерно, получается: каждый третий день – наш законный выходной.

Сколько денег государство получает за один наш рабочий день

По достаточно простым подсчетам – не более трехсот шестидесяти гривен.

"250 рабочих дней. Получается, что 13 долларов. Это ВВП за 1 рабочий день на душу населения. Но это вычисления очень условные. Поскольку в выходные производство не прекращается. А некоторые сферы, наоборот, активизируются", – отмечает экономист.

И действительно, ресторанная сфера и учреждения отдыха в выходные работают значительно прибыльнее.

"Говорить о том, что если украинцы начнут значительно больше работать – мы отменим все выходные и будем работать, условно, все 365 дней в году – очевидно, что экономика от этого не вырастет. Производительность труда общая – она не изменится", – уверен специалист.

Видео: Сегодня

Больше или меньше отдыхают в Украине по сравнению с другими странами?

  • В Украине 11 праздничных выходных.
  • Столько же, к примеру, во Франции и Испании.
  • Больше отдыхает Беларусь – 14 государственных выходных.
  • В Молдове – 13.
  • Эстонии – 12.
  • Меньше, чем в Украине праздничных выходных в Германии – 9.
  • В Великобритании – 8.
  • В Китае – 5.
  • В Дании вообще праздничные дни не выходные, а все рабочие.
Видео: Сегодня

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в марте 2021, когда будет Масленица и Прощеное воскресенье, какие еще праздники и значимые даты мы будем отмечать в начале весны – читайте в нашей статье.

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