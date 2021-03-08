Скасовувати чи не скасовувати: скільки в Україні вихідних порівняно з іншими країнами

В Україні вже кілька років не вщухають дискусії щодо скасування вихідного дня 8 Березня. Інститут нацпам'яті раніше пропонував зробити цю дату робочою. Однак законопроєкту до Ради так і не внесли. В оновленій редакції документу – 8 березня лишається вихідним. А скільки загалом днів у році ми відпочиваємо і як це впливає на економіку країни, дослідила кореспондентка "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк.

Скільки відпочивають українці

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11 святкових днів. Саме стільки цього року матимуть українці. Якщо за рік зібрати усі суботи та неділі та додати святкові дні – отримуємо 115 вихідних. І це без відпустки. Якщо всі дні в календарі розподілити рівномірно, виходить: кожен третій день – наш законний вихідний.

Скільки грошей держава отримує за один наш робочий день

За доволі простими підрахунками – трохи більше трьохсот шістдесяти гривень.

"250 робочих днів. Виходить, що 13 доларів. Це ВВП за 1 робочий день на душу населення. Та це обчислення дуже умовне. Бо у вихідні виробництво не припиняється. А деякі сфери, навпаки, активізуються", – зазначає економіст.

І дійсно, ресторанна сфера і заклади відпочинку у вихідні працюють значно прибутковіше.

"Говорити про те, що якщо українці почнуть значно менше працювати – ми скасуємо всі вихідні і будемо працювати, умовно, всі 365 днів на рік – очевидно, що економіка від цього не зросте. Продуктивність праці загальна – вона не зміниться", – упевнений фахівець.

Відео: Сьогодні

Більше чи менше відпочивають в Україні порівняно з іншими країнами?

В Україні 11 святкових вихідних.

Стільки ж, приміром, – Франції та Іспанії.

Більше відпочиває Білорусь – аж 14 державних вихідних.

У Молдові – 13.

Естонії – 12.

Менше, ніж в Україні святкових вихідних у Німеччині – 9.

У Великій Британії – 8.

У Китаї – 5.

У Данії взагалі святкові дні не вихідні, а усі робочі.

Відео: Сьогодні

Які вихідні та святкові дні будуть в Україні у березні 2021 року, коли буде Масниця і Прощена неділя, які ще державні свята і значущі дати ми відзначатимемо на початку весни – читайте в нашій статті.

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